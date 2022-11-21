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22:09 (мск), источник: Lenta.Ru

МАГАТЭ заявила об отсутствии угрозы ядерной безопасности на ЗАЭС

Непосредственной угрозы ядерной безопасности на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) нет, ключевое оборудование не повреждено, несмотря на значительный ущерб станции. Об этом говорится в заявлении экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

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Источник: AP 2022

«Эксперты МАГАТЭ сегодня оценили степень ущерба, нанесенного интенсивным обстрелом ЗАЭС в выходные дни. Они подтвердили, что несмотря на серьезность обстрела, ключевое оборудование осталось неповрежденным и нет никаких непосредственных угроз ядерной безопасности», — говорится в документе.

Ранее глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что на регулярно подвергающейся обстрелам со стороны Украины ЗАЭС есть риск атомной аварии. По его словам, Киев считает допустимым небольшой ядерный инцидент, но авария может стать прецедентом, который навсегда изменит ход истории.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала руководство секретариата МАГАТЭ четко указать на тех, кто обстреливает ЗАЭС. Она подчеркнула, что пришло время уйти от абстрактных осуждений и требований прекратить атаки на станцию и назвать тех, кто обстреливает ЗАЭС.

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