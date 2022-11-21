21 ноября, источник: ТАСС
ФРГ договорилась с Польшей о патрулировании ее воздушного пространства
В страну направят ракетные комплексы Patriot и истребители Eurofighter.
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БЕРЛИН, 21 ноября. /ТАСС/. Германия достигла договоренности с Польшей о патрулировании ее воздушного пространства истребителями Eurofighter ВВС ФРГ. Об этом в понедельник заявила министр обороны Германии Кристине Ламбрехт.
«Польша является нашим другом, союзником и, как сосед Украины, особенно не защищена. Вместе с моим польским коллегой Мариушем Блащаком мы договорились направить в Польшу ракетные комплексы Patriot и поддержать защиту польского воздушного пространства при помощи истребителей Eurofighter», — отметила Ламбрехт, слова которой распространены на странице Минобороны ФРГ в Twitter.
Ранее в понедельник Ламбрехт заявила изданию Rheinische Post, что Германия предлагает Польше поддержку в обеспечении безопасности воздушного пространства республики, в том числе с помощью батарей Patriot. Блащак после этого написал в Twitter, что Варшава приняла предложение ФРГ о предоставлении батарей Patriot и планирует разместить их на границе с Украиной. Минобороны ФРГ указало, что пока не может точно сообщить, сколько конкретно ракетных комплексов Patriot предполагается направить в Польшу в свете инцидента с падением ракеты на границе с Украиной.
15 ноября в населенном пункте Пшеводув (Люблинское воеводство), расположенном на востоке Польши на границе с Украиной, упала ракета, в результате чего погибли два человека. 16 ноября польский президент Анджей Дуда заявил, что, согласно оценке властей республики, упавшая ракета принадлежала силам ПВО Украины. В Варшаве случившееся считают несчастным случаем. В Госдепартаменте США заявили, что администрация Соединенных Штатов полностью уверена в точности выводов властей Польши. По данным Минобороны РФ, ракета была выпущена из украинской системы ПВО С-300.