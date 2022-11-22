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01:40 (мск), источник: Газета.Ру

Lockheed Martin начала производство F-16 для Болгарии и Словакии

Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin начала производство истребителей F-16, заказанных Болгарией и Словакией.

Источник: AP 2022

Об этом сообщает Болгарское информационное агентство БТА со ссылкой на заявление компании.

Издание отмечает, что Болгария уже заплатила за восемь истребителей F-16 Block 70, а в начале ноября парламент большинством голосов поддержал покупку еще восьми. Таким образом, после выполнения контакта на вооружении ВВС Болгарии будет 16 истребителей этого типа.

Количество самолетов, которые производятся для Словакии, издание не уточняет.

Ранее сообщалось, что испанские истребители Eurofighter прибыли в Болгарию в рамках программы Североатлантического альянса по усилению патрулирования воздушного пространства в регионе.

По данным НАТО, болгарские и испанские истребители будут совместно выполнять задачи по воздушному патрулированию с 14 ноября по 2 декабря 2022 года. ВВС Испании задействовали около 150 человек личного состава и 6 самолетов Eurofighter F-2000 Typhoon.

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