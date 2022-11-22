В США заявили, что Косово должно сотрудничать с ЕС для достижения договоренности с Сербией

ВАШИНГТОН, 22 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр непризнанного Косова Альбин Курти должен сотрудничать с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем и спецпредставителем ЕС по Западным Балканам Мирославом Лайчаком для достижения договоренности с Сербией. Об этом говорится в распространенном в понедельник письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.
«Соединенные Штаты разочарованы тем, что лидеры Косова и Сербии не смогли договориться сегодня с Боррелем об урегулировании текущего кризиса в Косове. Мы призываем премьер-министра Курти работать с Боррелем и Лайчаком для достижения справедливого компромисса», — подчеркнул дипломат.
По его словам, сербскому президенту Александару Вучичу и Курти «придется пойти на уступки, чтобы не поставить под угрозу с таким трудом достигнутый десятилетиями мир в и без того хрупком регионе». «Мы присоединяемся к ЕС и призываем Косово немедленно приостановить любые запланированные меры, которые могут привести к эскалации напряженности, включая введение штрафов [за сербские номера] на транспортных средствах. Обе стороны должны воздержаться от провокационных шагов, выполнить свои обязательства в рамках диалога при содействии ЕС и конструктивно взаимодействовать для достижения устойчивого урегулирования», — заключил Прайс.
Вучич ранее в понедельник заявил, что переговоры Белграда и Приштины, призванные найти решение по вопросу регистрационных автомобильных знаков на севере Косова и Метохии, не принесли никакого результата.
14 ноября Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС заявил, что представители Белграда и Приштины начнут в Брюсселе переговоры по диалогу между Сербией и непризнанным Косовом при посредничестве Евросоюза. По его словам, 29 ноября — это срок, до которого обязательно нужно достичь соглашения, чтобы избежать серьезного кризиса.
5 ноября сербы из Косова и Метохии вышли из всех институтов власти непризнанного Косова. Сербы пошли на такие меры после того, как власти Косова приняли решение штрафовать всех, кто не сменил сербские регистрационные знаки на косовские, начиная с 22 ноября этого года. До 21 апреля 2023 года штрафы будут составлять €150, после чего косовская полиция начнет конфискацию автомобилей с сербскими номерными знаками.