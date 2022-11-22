Тест: как хорошо вы знаете самые необычные приветствияПроверим, как хорошо вы адаптируетесь, к примеру, в Китае
Фоторепортажи
23Выбраны лучшие архитектурные фотографии года
14Выбраны лучшие пейзажи 2022 года
04:32 (мск), источник: Life.ru

Украина получила ракеты Brimstone с большей дальностью действия

Великобритания передала Украине модернизированные высокоточные ракеты Brimstone 2. Дальность пуска у новой версии больше в два раза. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

Спецоперация на Украине
Источник: AFP 2022

Как пишет издание, ракеты оснащены лазерной системой самонаведения. В британских ВВС их носителями являются истребители Tornado и Typhoon. ВСУ же в качестве мобильных пусковых установок используют грузовые машины.

Это сказывается на дальности поражения. Так, с воздуха она составит 60 км, а с наземных платформ — порядка 12 км. Стоимость одной ракеты Brimstone 2, поступившей на вооружение королевских ВВС в 2016 году, оценивается примерно в £175 тысяч (около $207 тысяч или около 12 млн рублей).

Ранее Лайф писал, что Минобороны Британии анонсировало поставку Украине тысячи зенитных ракет. Там ожидают, что это вооружение сыграет важную роль в защите критической инфраструктуры от ударов с воздуха.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Почему Запад начинает признавать казнь россиян на Украине
Почему от всех прячется владелец строительной группы ПИК Гордеев
Спецоперация на Украине
Глава «Росатома» сообщил о риске атомной аварии на ЗАЭС
На Купянском направлении сорвали попытку наступления ВСУ
В Херсонской области уничтожили украинскую диверсионную группу
Песков: смена власти в Киеве не является целью спецоперации
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта