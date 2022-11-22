Украина получила ракеты Brimstone с большей дальностью действия

Как пишет издание, ракеты оснащены лазерной системой самонаведения. В британских ВВС их носителями являются истребители Tornado и Typhoon. ВСУ же в качестве мобильных пусковых установок используют грузовые машины.
Это сказывается на дальности поражения. Так, с воздуха она составит 60 км, а с наземных платформ — порядка 12 км. Стоимость одной ракеты Brimstone 2, поступившей на вооружение королевских ВВС в 2016 году, оценивается примерно в £175 тысяч (около $207 тысяч или около 12 млн рублей).
Ранее Лайф писал, что Минобороны Британии анонсировало поставку Украине тысячи зенитных ракет. Там ожидают, что это вооружение сыграет важную роль в защите критической инфраструктуры от ударов с воздуха.