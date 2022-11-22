В фотоловушку заповедника в Приморье попал «общительный» тигр Он оставил послание для других обитателей парка
Фоторепортажи
10Россияне увидели частичное солнечное затмение
14Выбраны лучшие пейзажи 2022 года
Главное
Спецоперация на Украине
05:07 (мск), источник: ТАСС

В США указали на необходимость деэскалации в Сирии на фоне операции Турции

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс отметил, что Соединенные Штаты продолжают выступать против любых нескоординированных военных действий в Ираке, нарушающих суверенитет этой страны.

Источник: AP 2022

ВАШИНГТОН, 22 ноября. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов подчеркивает необходимость деэскалации в Сирии, а также выступает против нескоординированных военных действий в Ираке на фоне проводимой Турцией операции «Коготь-меч». Об этом говорится в распространенном в понедельник письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

«Соединенные Штаты выражают свои искренние соболезнования в связи с гибелью мирных жителей в Сирии и Турции. Мы призываем к деэскалации в Сирии для защиты гражданского населения и поддержки общей цели — разгрома ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка “Исламское государство” — прим. ТАСС). Мы продолжаем выступать против любых нескоординированных военных действий в Ираке, нарушающих суверенитет этой страны», — подчеркнул дипломат.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар 21 ноября сообщил, что ВС республики за два дня проведения операции «Коготь-меч» в Сирии и Ираке нейтрализовали 184 террористов. Турецкая воздушная операция «Коготь-меч» была проведена с задействованием свыше 50 самолетов и 20 беспилотников. Поддержку авиации с земли оказывала артиллерия. Удары наносились по местам базирования запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и ее сирийского ответвления «Силы народной самообороны». Минобороны Турции сообщило, что операция была успешно проведена на севере Ирака в районах Кандиль, Асос, Хакурк, а также в районах Арап-Пынары, Телль-Рифат, Джизре и Дерик на севере Сирии.

По сообщениям турецких СМИ, турецкие истребители F-16 21 ноября возобновили удары по сирийским регионам после того, как турецкие приграничные города подверглись обстрелу со стороны Дамаска.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Четвертая промышленная революция может привести к переосмыслению самого понятия "человек разумный"
"Я считаю, что, если бы Андропову было отпущено не 15 месяцев, а в два-три раза больше, то никакого развала СССР не произошло бы"
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта