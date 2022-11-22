В США указали на необходимость деэскалации в Сирии на фоне операции Турции

ВАШИНГТОН, 22 ноября. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов подчеркивает необходимость деэскалации в Сирии, а также выступает против нескоординированных военных действий в Ираке на фоне проводимой Турцией операции «Коготь-меч». Об этом говорится в распространенном в понедельник письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.
«Соединенные Штаты выражают свои искренние соболезнования в связи с гибелью мирных жителей в Сирии и Турции. Мы призываем к деэскалации в Сирии для защиты гражданского населения и поддержки общей цели — разгрома ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка “Исламское государство” — прим. ТАСС). Мы продолжаем выступать против любых нескоординированных военных действий в Ираке, нарушающих суверенитет этой страны», — подчеркнул дипломат.
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар 21 ноября сообщил, что ВС республики за два дня проведения операции «Коготь-меч» в Сирии и Ираке нейтрализовали 184 террористов. Турецкая воздушная операция «Коготь-меч» была проведена с задействованием свыше 50 самолетов и 20 беспилотников. Поддержку авиации с земли оказывала артиллерия. Удары наносились по местам базирования запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и ее сирийского ответвления «Силы народной самообороны». Минобороны Турции сообщило, что операция была успешно проведена на севере Ирака в районах Кандиль, Асос, Хакурк, а также в районах Арап-Пынары, Телль-Рифат, Джизре и Дерик на севере Сирии.
По сообщениям турецких СМИ, турецкие истребители F-16 21 ноября возобновили удары по сирийским регионам после того, как турецкие приграничные города подверглись обстрелу со стороны Дамаска.