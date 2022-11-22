06:27 (мск), источник: ТАСС
В Японии начали следствие по делу «Церкви объединения»
Организацию обвиняют, в частности, в вымогательстве крупных сумм денег путем психологического манипулирования и шантажа.
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ТОКИО, 22 ноября. /ТАСС/. Правительство Японии во вторник начинает расследование в отношении религиозной организации «Церковь объединения», которую обвиняют, в частности, в вымогательстве крупных сумм денег путем психологического манипулирования, шантажа и запугивания. С этой целью руководству организации в течение дня будет направлен список вопросов по поводу ее деятельности, сообщила во вторник на пресс-конференции в Токио министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии Кэйко Нагаока. Ее ведомство по закону следит за деятельностью религиозных групп в стране.
«Я направляю “Церкви объединения” требование представить до 9 декабря детальные данные и документы о ее деятельности и источниках доходов, — сказала министр. — Наши вопросы по этому поводу будут отправлены по почте».
Конкретное содержание вопросов от министерства не разглашается, однако в зависимости от ответов правительство может подать в суд просьбу о принудительном роспуске «Церкви объединения». Такая процедура в стране принимается впервые с 1995 года, когда было принято нынешнее законодательство о религиозных организациях, допускающее подобные расследования.
Ранее Нагаока сообщила, что к настоящему времени имеется уже 22 судебных решения о различных нарушениях закона со стороны «Церкви объединения». Официально установленный ущерб жителям Японии от мошеннической деятельности этой религиозной организации составляет по меньшей мере 1,4 млрд иен (около 10 млн долларов по текущему курсу).
Запугивания в организации
«Церковь объединения» с 70-х годов прошлого века обвиняли в попытках запугивать людей «грехами предков» и «дурной кармой». Для снятия проклятий активисты группировки навязывали за огромные деньги «мистические товары» — чаще всего вазы или фигурки пагод, которые якобы втягивают в себя древние проклятия. По оценкам организаций адвокатов, в результате пострадали по меньшей мере 30 тыс. человек. Сумму ущерба оценивают в 124 млрд иен (почти $870 млн).
В связи с этим «Церковь объединения» сейчас прекратила торговлю и переключилась на сбор огромных пожертвований от своих последователей. По данным СМИ, их вынуждают отдавать десятую часть своих доходов при совершении различных ритуалов. Как сообщала газета Yomiuri, руководство организации поставило перед своими местными организациями цель ежемесячно собирать по всей территории Японии пожертвования на 2,4 млрд иен (более $16 млн).
«Церковь объединения», которая сейчас именует себя «Союзом семей за всеобщий мир и объединение», в 1954 году основал южнокорейский проповедник Мун Сон Мён. В Японии она получила распространение в 1960-х и 1970-х. Эта организация установила прочные связи с многими деятелями правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), которых привлекала антикоммунистическая деятельность группировки.
Контакты с ней, согласно недавно проведенному внутреннему расследованию, поддерживала почти половина депутатов парламента от ЛДП, включая министров. Как свидетельствуют опросы общественного мнения, более 80% жителей страны требуют положить конец таким связям, что привело в последнее время к резкому падению уровня поддержки кабинета премьера Фумио Кисиды.