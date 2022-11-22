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09:08 (мск), источник: ТАСС

Лаврентьев: Россия призывает Турцию к сдержанности, чтобы не допустить эскалации в Сирии

АСТАНА, 22 ноября. /ТАСС/. Российская сторона призывает турецких партнеров к сдержанности, чтобы не допустить дальнейшей эскалации на всей территории Сирии. Об этом заявил во вторник журналистам спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

Источник: Reuters

«Мы, конечно, будем призывать наших турецких коллег к определенной сдержанности с тем, чтобы не допустить эскалации напряженности, причем эскалации напряженности не только на севере, но и на всей территории Сирии. Мы считаем, что работу со всеми заинтересованными сторонами надо продолжить и попытаться найти какое-то верное решение в том числе по так называемому курдскому вопросу», — отметил он перед началом международной встречи по сирийскому урегулированию в астанинском формате.

Дипломат напомнил, что турецкая воздушная операция «Коготь-меч» обосновывалась Анкарой недавним терактом в центре Стамбула, в результате которого погибли 6 человек, более 80 пострадали.

Тогда подозреваемая в теракте призналась в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК), у которой в Сирии существует ответвление под названием «Силы народной самообороны».

«Российская Федерация за последние месяцы с начала текущего года, когда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал о намерении проведения операции [в Сирии], сделала все возможное для того, чтобы этого не случилось, для того, чтобы, по крайней мере, не допустить проведения какой-то широкомасштабной наступательной армейской операции на земле. Это Российской Федерации удалось сделать, и мы надеемся, что удастся убедить наших турецких партнеров воздержаться от чрезмерного применения силы на сирийской территории», — подчеркнул Лаврентьев.

Об операции

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар 21 ноября сообщил, что ВС республики за два дня проведения операции «Коготь-меч» в Сирии и Ираке нейтрализовали 184 террориста. В операции были задействованы свыше 50 самолетов и 20 беспилотников. Поддержку авиации с земли оказывала артиллерия.

Удары наносились по местам базирования запрещенной в Турции РПК и ее сирийского ответвления «Силы народной самообороны».

Минобороны Турции сообщило, что операция была успешно проведена на севере Ирака в районах Кандиль, Асос, Хакурк, а также в районах Арап-Пынары, Телль-Рифат, Джизре и Дерик на севере Сирии.

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