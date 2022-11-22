Лаврентьев: Россия призывает Турцию к сдержанности, чтобы не допустить эскалации в Сирии

«Мы, конечно, будем призывать наших турецких коллег к определенной сдержанности с тем, чтобы не допустить эскалации напряженности, причем эскалации напряженности не только на севере, но и на всей территории Сирии. Мы считаем, что работу со всеми заинтересованными сторонами надо продолжить и попытаться найти какое-то верное решение в том числе по так называемому курдскому вопросу», — отметил он перед началом международной встречи по сирийскому урегулированию в астанинском формате.
Тогда подозреваемая в теракте призналась в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК), у которой в Сирии существует ответвление под названием «Силы народной самообороны».
«Российская Федерация за последние месяцы с начала текущего года, когда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал о намерении проведения операции [в Сирии], сделала все возможное для того, чтобы этого не случилось, для того, чтобы, по крайней мере, не допустить проведения какой-то широкомасштабной наступательной армейской операции на земле. Это Российской Федерации удалось сделать, и мы надеемся, что удастся убедить наших турецких партнеров воздержаться от чрезмерного применения силы на сирийской территории», — подчеркнул Лаврентьев.
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар 21 ноября сообщил, что ВС республики за два дня проведения операции «Коготь-меч» в Сирии и Ираке нейтрализовали 184 террориста. В операции были задействованы свыше 50 самолетов и 20 беспилотников. Поддержку авиации с земли оказывала артиллерия.
Минобороны Турции сообщило, что операция была успешно проведена на севере Ирака в районах Кандиль, Асос, Хакурк, а также в районах Арап-Пынары, Телль-Рифат, Джизре и Дерик на севере Сирии.