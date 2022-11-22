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10:56 (мск), источник: © РИА Новости

Госдума приняла заявление по расстрелу российских военнопленных

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Госдума призвала парламенты мира осудить преступления киевского режима и содействовать наказанию виновных в расстреле российских военнопленных украинскими военными.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Хладнокровные убийцы, открывшие огонь по безоружным лежащим военнопленным, были настолько уверены в своей безнаказанности, что провели видеофиксацию своих преступных действий», — сказано в заявлении.

Украина грубо нарушила международное гуманитарное право, в том числе Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными 1949 года, международные правозащитные нормы, включая Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 года, подчеркнули в Думе.

Кадры расправы подтвердили нацистскую сущность киевской власти, говорится в документе. Депутаты призвали Запад отказаться от поддержки неонацистской идеологии и сегодняшней Украины, воплощающей в жизнь эти принципы.

Как отметил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов, документ направят президенту, в Совет Федерации, МПА СНГ, ПАСЕ, ПА ОБСЕ, парламенты государств — членов ООН.

В минувшую пятницу, 18 ноября, в интернете распространилась видеозапись, на которой украинские военные расстреливают лежащих на земле россиян, попавших в плен. Как отметили в Минобороны, бойцы ВСУ намеренно убили десять человек.

По информации председателя СПЧ Валерия Фадеева, это произошло в Макеевке. Он назвал этот инцидент демонстративным вызывающим преступлением и заявил, что потребует провести международное расследование. СПЧ отправит видео в управление верховного комиссара ООН по правам человека, в ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный комитет Красного Креста и другие организации.

СК возбудил уголовное дело.

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