Госдума приняла заявление по расстрелу российских военнопленных

«Хладнокровные убийцы, открывшие огонь по безоружным лежащим военнопленным, были настолько уверены в своей безнаказанности, что провели видеофиксацию своих преступных действий», — сказано в заявлении.
Украина грубо нарушила международное гуманитарное право, в том числе Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными 1949 года, международные правозащитные нормы, включая Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 года, подчеркнули в Думе.
Кадры расправы подтвердили нацистскую сущность киевской власти, говорится в документе. Депутаты призвали Запад отказаться от поддержки неонацистской идеологии и сегодняшней Украины, воплощающей в жизнь эти принципы.
Как отметил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов, документ направят президенту, в Совет Федерации, МПА СНГ, ПАСЕ, ПА ОБСЕ, парламенты государств — членов ООН.
В минувшую пятницу, 18 ноября, в интернете распространилась видеозапись, на которой украинские военные расстреливают лежащих на земле россиян, попавших в плен. Как отметили в Минобороны, бойцы ВСУ намеренно убили десять человек.
По информации председателя СПЧ Валерия Фадеева, это произошло в Макеевке. Он назвал этот инцидент демонстративным вызывающим преступлением и заявил, что потребует провести международное расследование. СПЧ отправит видео в управление верховного комиссара ООН по правам человека, в ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный комитет Красного Креста и другие организации.
СК возбудил уголовное дело.