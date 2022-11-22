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Спецоперация на Украине
14:19 (мск), источник: © РИА Новости

Дуда заявил пранкерам, что не хочет войны с Россией из-за ЧП с ракетами

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Польша не хочет войны с Россией из-за падения украинской ракеты на востоке страны, заявил президент республики Анджей Дуда в разговоре с российскими пранкерами, которые представились его французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Источник: © РИА Новости

«Поверь мне, я очень осторожен. Я не обвиняю русских, это война. Я думаю, что обе стороны будут обвинять друг друга в этой войне. Думаете, мне война с Россией нужна? Нет, я этого не хочу. Я не хочу войны с Россией, и я крайне осторожен, поверьте, крайне осторожен», — сказал Дуда.

Он подчеркнул, что именно из-за этого не говорил о пятой статье устава НАТО о коллективной самообороне, а инициировал только действие четвертой статьи основного договора, которая предусматривает проведение консультаций при угрозе для одного из членов альянса.

По словам Дуды, президент Украины Владимир Зеленский обвиняет Россию в произошедшем.

«Он говорит, они полностью уверены, что это была российская ракета, запущенная русскими. И он сказал, что запуском украинской ракеты это быть не может. Он сказал, что у них есть доказательства», — уточнил глава государства.

Кроме того, Дуда сообщил, что президент США Джо Байден обещал ему направить экспертов для участия в расследовании.

Также польский лидер отметил, что его больше волнует возможность ядерной катастрофы из-за атаки на украинские АЭС, чем «грязной бомбы».

Разговор Вована и Лексуса с Дудой записали 15 ноября, в день, когда произошел инцидент.

В прошлый вторник польские СМИ сообщили, что в Люблинском воеводстве на границе с Украиной упали две ракеты. В результате ЧП погибли два человека.

По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских снарядов.

При этом сразу после инцидента в МИД Польши заявили, что упали ракеты российского производства, в ведомство вызвали посла. В то же время президент Анджей Дуда отметил, что точной информации пока нет. Варшава после инцидента созвала Совет НАТО в соответствии с четвертой статьей основного договора.

В российском Минобороны подчеркнули, что военные не наносили ударов по целям в районе украинско-польской границы, а все заявления Варшавы о причастности Москвы назвали провокацией. Также в ведомстве указали, что, согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.

Как сообщил президент США Джо Байден по итогам экстренной встречи лидеров стран G7, предварительные данные не подтверждают, что упавшую ракету запустили российские войска. В Пентагоне заявили, что намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточно возможностей.

В среду президент Польши Анджей Дуда также признал, что, с высокой степенью вероятности, ракеты принадлежали Украине.

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