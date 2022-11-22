13:06 (мск), источник: Ведомости
Захарова объяснила русофобию польских политиков «чернотой их душ»
Польские политики занимаются русофобией из-за «черноты своей души». Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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Она указала на «выходящую за рамки разумного» русофобию со стороны польских властей. По словам Захаровой, такое поведение объясняется личными качествами политиков и западным финансированием.
К сожалению, целый ряд польских политиков последние десятилетия только этим и занимались — кто-то от черноты своей души, кто-то — за деньги коллективного Запада.
18 ноября официальный представитель польского МИДа Лукаш Ясина сообщил, что российской делегации было отказано во въезде в Польшу для участия в 29-м заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ. В российском МИДе назвали недопуск главы ведомства Сергея Лаврова «беспрецедентным и провокационным» решением. В Кремле отметили, что отказ Польши является «большой головной болью» для ОБСЕ.
Ранее о русофобии со стороны польских властей заявляли в постпредстве РФ при ООН в связи с инцидентом с ракетами в Польше. Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал поляков «обезумевшими от русофобии», объясняя реакцию Польши на происшествие. Позже в МИД РФ также указали на неприемлемость нагнетания «антироссийской истерии» в стране.