Тест: как хорошо вы знаете самые необычные приветствияПроверим, как хорошо вы адаптируетесь, к примеру, в Китае
Фоторепортажи
14Выбраны лучшие пейзажи 2022 года
40Показаны самые смешные фотографии дикой природы
Главное
Спецоперация на Украине
13:06 (мск), источник: Ведомости

Захарова объяснила русофобию польских политиков «чернотой их душ»

Польские политики занимаются русофобией из-за «черноты своей души». Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: Reuters

Она указала на «выходящую за рамки разумного» русофобию со стороны польских властей. По словам Захаровой, такое поведение объясняется личными качествами политиков и западным финансированием.

К сожалению, целый ряд польских политиков последние десятилетия только этим и занимались — кто-то от черноты своей души, кто-то — за деньги коллективного Запада.

Мария Захарова
официальный представитель МИД РФ (цитата по «РИА Новости»)

18 ноября официальный представитель польского МИДа Лукаш Ясина сообщил, что российской делегации было отказано во въезде в Польшу для участия в 29-м заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ. В российском МИДе назвали недопуск главы ведомства Сергея Лаврова «беспрецедентным и провокационным» решением. В Кремле отметили, что отказ Польши является «большой головной болью» для ОБСЕ.

Ранее о русофобии со стороны польских властей заявляли в постпредстве РФ при ООН в связи с инцидентом с ракетами в Польше. Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал поляков «обезумевшими от русофобии», объясняя реакцию Польши на происшествие. Позже в МИД РФ также указали на неприемлемость нагнетания «антироссийской истерии» в стране.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Росавиация сообщила о незначительных задержках рейсов в Москве из-за ледяного дождя
Железнодорожники просят компенсацию за изъятые на Украине и в Финляндии вагоны
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
скандалыЗахарова Мария