Песков подтвердил подготовку встречи Путина с матерями мобилизованных

«Действительно такая встреча [с матерями] планируется. Мы можем это подтвердить», — заявил Песков. Он не уточнил дату проведения мероприятия.
Ранее «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента (АП), сообщили о планах Путина провести встречу с матерями российских военных. По данным собеседников, мероприятие будет приурочено ко Дню матери — 27 ноября. Песков в разговоре с «Ведомостями» заявил, что о встрече «сообщат своевременно».
На прошлой неделе, 14 ноября, Песков подтвердил подготовку встречи Путина с мобилизованными. О дате мероприятия сообщат дополнительно, уточнил пресс-секретарь.
7 ноября Путин заявил о желании встретиться с мобилизованными гражданами в ходе беседы с губернатором Тверской области Игорем Руденей. Президент отметил важность темы поддержки мобилизованных и их семей, а также призвал обсуждать эти вопросы с людьми напрямую.
Частичная мобилизация в России шла с 21 сентября по конец октября. 31 октября в Минобороны заявили об окончательном завершении всех мероприятий в рамках призыва по частичной мобилизации, включая выдачу повесток. Позже это подтвердил и Путин, подчеркнув, что в этом вопросе «поставлена точка».