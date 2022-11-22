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13:49 (мск), источник: Ведомости

Песков подтвердил подготовку встречи Путина с матерями мобилизованных

Встреча президента РФ Владимира Путина с семьями мобилизованных, в том числе с их матерями, готовится. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

«Действительно такая встреча [с матерями] планируется. Мы можем это подтвердить», — заявил Песков. Он не уточнил дату проведения мероприятия.

Представитель Кремля отметил, что встреча президента с матерями военнослужащих станет не единственным мероприятием, касающимся темы мобилизованных. Он подтвердил, что также ожидается встреча главы государства с призванными в рамках частичной мобилизации.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента (АП), сообщили о планах Путина провести встречу с матерями российских военных. По данным собеседников, мероприятие будет приурочено ко Дню матери — 27 ноября. Песков в разговоре с «Ведомостями» заявил, что о встрече «сообщат своевременно».

На прошлой неделе, 14 ноября, Песков подтвердил подготовку встречи Путина с мобилизованными. О дате мероприятия сообщат дополнительно, уточнил пресс-секретарь.

7 ноября Путин заявил о желании встретиться с мобилизованными гражданами в ходе беседы с губернатором Тверской области Игорем Руденей. Президент отметил важность темы поддержки мобилизованных и их семей, а также призвал обсуждать эти вопросы с людьми напрямую.

Частичная мобилизация в России шла с 21 сентября по конец октября. 31 октября в Минобороны заявили об окончательном завершении всех мероприятий в рамках призыва по частичной мобилизации, включая выдачу повесток. Позже это подтвердил и Путин, подчеркнув, что в этом вопросе «поставлена точка».

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