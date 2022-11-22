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13:48 (мск), источник: Lenta.Ru

Песков призвал не сравнивать Путина с Хрущевым

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал не сравнивать российского президента Владимира Путина с первым секретарем ЦК КПСС Никитой Хрущевым. Его слова приводит ТАСС.

Источник: AP 2022

В беседе с журналистам Песков указал на разные нюансы Карибского кризиса и нынешней ситуации. «Вряд ли уместны сравнения, Путин — это Путин, а Хрущев — он был Хрущевым, царство ему небесное. Поэтому здесь я не думаю, что можно Путина с кем-то сравнивать», — подчеркнул он.

Тем не менее, отметил пресс-секретарь главы государства, в обоих случаях речь идет о столкновении России и коллективного Запада во главе с Вашингтоном.

«Это предметы схожие, но, с другой стороны, нюансы, конечно, различные», — заключил Песков.

Ранее израильский политолог Яков Кедми посоветовал российскому руководству использовать опыт Карибского кризиса на фоне конфликта на Украине. По словам эксперта, в тот период Москва смогла «осадить» Вашингтон, и этот опыт возможно повторить.

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