Россия понимает беспокойство Турции по поводу безопасности, заявил Песков

«Мы с пониманием и с уважением относимся к обеспокоенности Турции в связи с обеспечением собственной безопасности. Мы считаем, что это законное право Турции», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к заявлению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что российская сторона якобы не выполнила обязательства «по очистке» сирийских регионов от курдских вооруженных формирований по договоренности от 2019 года.
«Это может бумерангом вернуться, еще больше осложнить положение дел с безопасностью», — подчеркнул представитель Кремля.
Ранее спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что Москва призывает Анкару к сдержанности в свете ударов по сирийской территории, нельзя допустить эскалации напряженности.
Анкара в воскресенье проводила воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии — сообщалось об ударах по городу Кобани, а также на севере Ирака. Президент Турции назвал операцию успешной и не исключил, что за ней последует и наземная. Министр обороны Турции Хулуси Акар в ночь на вторник сообщил о ликвидации 184 боевиков за два дня операции «Коготь-Меч» в Сирии и Ираке.