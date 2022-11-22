Обстрелы ЗАЭС, война Киева с православием и различия кризисов. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
В формате видеоконференции Путин примет участие в спуске на воду атомного ледокола «Якутия» и поднятии флага на атомном ледоколе «Урал». С докладами выступят вице-премьер — министр промышленности и торговли Денис Манутров, гендиректор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, гендиректор Росатома Алексей Лихачев, «пару слов» скажет вице-премьер Виктория Абрамченко — «крестная мать атомного ледокола “Якутия”.
В конце дня запланировано несколько непубличных рабочих встреч.
В Кремле не исключают вечером международного телефонного разговора.
О встрече с президентом Кубы
Президент встречается с кубинским коллегой Мигелем Диас-Канелем в Кремле. Главы государств вместе откроют памятник Фиделю Кастро на Новопесчаной улице. Беседа продолжится в формате рабочего завтрака. Президенты сконцентрируются на торгово-экономическом сотрудничестве.
В части военно-технического сотрудничества на встрече «определенные аспекты, безусловно, могут затрагиваться».
«Кризисы [в шестидесятые и сегодня] разные, хотя и тогда, и сейчас речь идет о столкновении нас и коллективного Запада во главе с Соединенными Штатами Америки, этот элемент схожий, но нюансы, конечно, различные. Опыт и уроки Карибского кризиса уже изрядно изучались, но это не будет главным в переговорах» Путина и Диас-Канеля.
О повреждении Запорожской АЭС
«МАГАТЭ делает свою работу. Хорошо, что МАГАТЭ подтверждает, что эти обстрелы представляют собой угрозу для станции и для ее целостности».
«Мы сожалеем, что в связи со спецификой, как они говорят, МАГАТЭ не уполномочены» заявлять, «с чьей стороны идут обстрелы». Москва же подчеркивает, что обстрел ведут ВС Украины, что угрожает экологической и радиационной безопасности всей Европы. Россия крайне обеспокоена этим и будет продолжать диалог с МАГАТЭ.
В вопросе создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС «каких-то существенных подвижек нет». «Смотря что понимать под зоной безопасности: сначала призывали Россию вывести какие-то тяжелые вооружения, которых там нет». «Конечно, нужно говорить только о тех, кто ведет обстрел этой станции. Угрозу представляет станции тот, кто ее обстреливает», так что требовать прекращения обстрелов нужно от Украины.
Об обысках в Киево-Печерской лавре
На самом деле украинская сторона давно воюет с православной церковью и Русской православной церковью. Это можно рассматривать как очередное звено в цепи военных действий против русского православия.
О заявлениях Турции по Ближнему Востоку
Есть определенные нюансы в подходах России и Турции к положению дел в Сирии и тому, чьи обязательства не были выполнены по Сочинскому меморандуму. Эти нюансы и даже разногласия неоднократно обсуждались президентами. Характер партнерства с Анкарой позволяет «конструктивно обсуждать эти разногласия».
«С пониманием относимся к озабоченности Турцией обеспечением собственной безопасности». «Все стороны призываем воздерживаться от шагов, которые способствуют дестабилизации обстановки в целом», что может «бумерангом вернуться».
О встрече Путина с матерями мобилизованных
«Президент часто проводит такие встречи, они не все публичные. В любом случае президент из первых рук получает информацию о реальном положении дел».
Об общении Шольца с Путиным
Несмотря на появившиеся в СМИ заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца, где он называет президента РФ на «ты», «они общаются на “вы”, конечно».