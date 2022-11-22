В ООН призвали расследовать сообщения о расстреле российских военнопленных

Журналист попросил господина Хака прокомментировать видеоролик, «который показывает, как украинские силы казнят российских солдат». Представитель ООН заявил, что организация обеспокоена любыми нарушениями прав человека, независимо от того, кто их совершает.
«Вы могли видеть, что глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер на прошлой неделе представила доклад, в котором среди прочего обратила внимание репортеров и мира вообще на проблему пленных, которых, по сообщениям, убивает украинская сторона. На это надо обратить внимание, это должно быть расследовано тщательно», — заявил Фархан Хак (цитата по «РИА Новости»).
18 ноября Минобороны России сообщило, что украинские военные «намеренно и методично» расстреляли более десяти обездвиженных российских военных. Ранее в сети появились два видео, на которых предположительно запечатлен расстрел российских военнопленных солдатами вооруженных сил Украины (ВСУ). Точно неизвестно, где и когда были сняты эти кадры. Управление по правам человека ООН изучает видео с предполагаемым расстрелом российских военных.
Сегодня, 22 ноября, Telegram-канал «Оперативные сводки» опубликовал видео, на котором, как утверждается, запечатлен расстрел российских военнопленных украинскими солдатами. Кем и когда снято видео, также неизвестно.
Тем временем украинская генпрокуратура обвинила российских военных, видео с расстрелом которых солдатами ВСУ появилось в сети на прошлой неделе, в нарушении законов войны и «имитации сдачи в плен». Ведомство возбудило уголовное дело по статье о нарушении законов и обычаев войны.