Японии надоело быть слабой. Она станет ракетной сверхдержавой

Представление доклада группы военных экспертов при правительстве Японии, рекомендовавших кабинету Фумио Кисиды наделить вооруженные силы ракетным потенциалом ответного удара по территории вероятного противника, состоялось во вторник в Токио. Церемония передачи документа, в ходе которой премьер Кисида сообщил о планах перевооружения японских сил самообороны, транслировалась по национальному телевидению. «Это крайне важные советы. Правительство изучит их в сотрудничестве с правящими партиями», — пообещал премьер Кисида, благословив программу военной модернизации.
Выступая ранее с программной речью на открытии осенней сессии парламента, стартовавшей в начале октября, Фумио Кисида сообщил, что Япония рассмотрит все варианты защиты, включая возможность ответного удара. До конца года власти должны представить три обновленных документа в сфере обороны: стратегию национальной безопасности, принципы программы национальной обороны и среднесрочную программу обороны. При подготовке документов и пригодятся рекомендации экспертов.
Как следует из доклада, обладание потенциалом ответного удара — возможностью атаковать военные объекты и базы противника в случае нападения на Японию — имеет критически важное значение для повышения оборонной мощи страны, пока все еще лишенной возможности иметь собственную армию (после Второй мировой войны в Японии ее заменяют силы самообороны, ограниченные в своих возможностях).
«Нужно принимать во внимание, что бремя финансирования этих мер должна нести вся нация», — отмечают авторы документа, напоминая японцам о том, что реализация масштабной военной программы сделает неизбежным повышение налогов.
«Мы будем искать источники финансирования в первую очередь в перераспределении расходов. Однако уже есть понимание того, что для поиска недостающих средств нужно все изучить комплексно, включая налоговые меры», — признал во вторник министр финансов Сюнъити Судзуки.
Ранее Минобороны Японии запросило бюджет на будущий финансовый год (1 апреля 2023 — 31 марта 2024 года) в размере ¥5,595 трлн (около $41,4 млрд). Это самый большой оборонный бюджет в истории Японии. При этом сумма неокончательная. Предположительно, общий объем оборонных расходов на будущий финансовый год будет приближаться к ¥6,5 трлн (около $48 млрд). По предварительным оценкам, Токио планирует увеличить военные расходы более чем вдвое. И по образцу стран НАТО довести их до уровня, превышающего 2% ВВП страны.
По сообщениям японских СМИ, в рамках программы военной модернизации на ее первом этапе правительство намерено закупить американские крылатые ракеты Tomahawk дальностью до 2,5 тыс. км. Одновременно с этим Минобороны модифицирует собственную крылатую ракету «Тип-12» наземного базирования с дальностью полета, превышающей 1 тыс. км.
Эти ракеты планируется поставить на вооружение с 2026 года, они будут иметь две модификации — для кораблей и самолетов.
Обнародованию рекомендаций по развитию оборонного потенциала предшествовало прозвучавшее в понедельник заявление об испытаниях систем противоракетной обороны (ПРО) Aegis, проведенных в ходе японско-американских учений. Эти американские системы установлены на двух новых эсминцах Mya и Haguro, которые поступили на вооружение морских сил самообороны Японии в 2020 и 2021 годах.
Во время учебных стрельб отрабатывался перехват баллистических ракет предполагаемого противника обновленной модификацией ракет SM-3. «Благодаря достигнутому в этот раз успеху возможности нашей страны по перехвату баллистических ракет возросли на порядок», — говорится в заявлении штаба морских сил самообороны.
По сообщениям японских СМИ, на нынешнем этапе страна обладает двухуровневой системой противоракетной обороны.
Имеющие системы Aegis корабли вооружены ракетами-перехватчиками SM-3, которые должны сбивать баллистическую ракету на среднем этапе ее траектории.
Если ракета противника преодолеет первый уровень, будет задействован второй уровень ПРО с использованием систем Patriot PAC-3, способных перехватить ракету на заключительном этапе ее полета.
Кроме того, как сообщило агентство Kyodo, начиная с понедельника ВМС США начали использование временно дислоцированных на территории японской префектуры Кагосима беспилотников MQ-9 Reaper. Ранее в этом месяце эти беспилотники были размещены на базе японских сил самообороны Каноя.
Всего там было дислоцировано восемь беспилотников, которые будут управляться с территории США по спутниковой связи и использоваться в разведывательных целях.
Программа модернизации оборонного потенциала Японии будет разворачиваться в условиях, когда в Токио и Сеуле все громче говорят о собственных ограниченных возможностях даже при помощи США отражать массированные ракетные удары КНДР. Свое последнее ракетное испытание Северная Корея провела в конце прошлой недели. Ракета пролетела около 1 тыс. км и упала в исключительной экономической зоне Японии. Таким образом, Пхеньян вновь напомнил о том, что он обладает возможностью наносить массированные удары по американским союзникам, от которых их пока не может уберечь Вашингтон.