Пандемия COVID-19 произошла из-за ЧП с исследованием, предположили в США

«На основе анализа общедоступной информации представляется разумным сделать вывод, что пандемия COVID-19, скорее всего, стала результатом инцидента, связанного с исследованиями», — говорится в отчете. Однако в документе также отмечается, что новая информация, которая может быть опубликована и будет доступна для проверки, «может изменить эту оценку».
Комитет также перечислил ряд нерешенных вопросов, ответы на которые, по его мнению, помогут более определенно сделать вывод о происхождении коронавируса. В частности, речь идет о том, какой вид животного является промежуточным хозяином для SARS-CoV-2 и когда тот впервые заразил человека, где находится вирусный резервуар, а также каким образом коронавирус приобрел свои уникальные генетические особенности.
В свою очередь, начальник войск радиационной химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщал, что Минобороны РФ рассматривает возможность того, что к возникновению нового коронавируса причастно Агентство США по международному развитию (USAID). В связи с этим вице-спикер ГД Ирина Яровая призвала ВОЗ начать расследование деятельности американских военных биолабораторий, отметив, что США «в течение длительного времени намеренно вели скрытые разработки опасных патогенов».
Ранее комиссия по коронавирусу британского медицинского журнала Lancet опубликовала доклад на основе двухлетней работы, в котором заявила, что не исключает лабораторного происхождения COVID-19. В связи с обнародованием доклада Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что продолжает поиск источника происхождения вируса SARS-CoV-2.
При этом доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский заявил РИА Новости, что распространение коронавируса по всему миру, отсутствие препаратов с высокой эффективностью и его относительно невысокая летальность вызывают сомнения в теории об искусственном происхождении SARS-CoV-2, при этом развитие пандемии COVID-19 укладывается в естественную эволюцию вируса.