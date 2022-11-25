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25 ноября, источник: © РИА Новости

Пандемия COVID-19 произошла из-за ЧП с исследованием, предположили в США

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Пандемия коронавируса, вероятнее всего, стала результатом инцидента, связанного с исследованием, следует из промежуточного отчета комитета Сената США по здравоохранению, образованию, труду и пенсиям.

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Источник: Reuters

«На основе анализа общедоступной информации представляется разумным сделать вывод, что пандемия COVID-19, скорее всего, стала результатом инцидента, связанного с исследованиями», — говорится в отчете. Однако в документе также отмечается, что новая информация, которая может быть опубликована и будет доступна для проверки, «может изменить эту оценку».

При этом в отчете сообщается, что гипотеза о естественном природно-очаговом происхождении коронавируса более не заслуживает «кредита доверия» или «презумпции точности».

Комитет также перечислил ряд нерешенных вопросов, ответы на которые, по его мнению, помогут более определенно сделать вывод о происхождении коронавируса. В частности, речь идет о том, какой вид животного является промежуточным хозяином для SARS-CoV-2 и когда тот впервые заразил человека, где находится вирусный резервуар, а также каким образом коронавирус приобрел свои уникальные генетические особенности.

США неоднократно утверждали, что COVID-19 возник в лаборатории в китайском Ухане, однако Пекин отвергал эти заявления.

В свою очередь, начальник войск радиационной химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщал, что Минобороны РФ рассматривает возможность того, что к возникновению нового коронавируса причастно Агентство США по международному развитию (USAID). В связи с этим вице-спикер ГД Ирина Яровая призвала ВОЗ начать расследование деятельности американских военных биолабораторий, отметив, что США «в течение длительного времени намеренно вели скрытые разработки опасных патогенов».

В октябре портал немецкого телеканала n-tv сообщил, что группа из трех ученых утверждает, что найдены доказательства лабораторного происхождения коронавируса — согласно их исследованию, он на 99,9% является искусственной копией естественного вируса.

Ранее комиссия по коронавирусу британского медицинского журнала Lancet опубликовала доклад на основе двухлетней работы, в котором заявила, что не исключает лабораторного происхождения COVID-19. В связи с обнародованием доклада Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что продолжает поиск источника происхождения вируса SARS-CoV-2.

При этом доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский заявил РИА Новости, что распространение коронавируса по всему миру, отсутствие препаратов с высокой эффективностью и его относительно невысокая летальность вызывают сомнения в теории об искусственном происхождении SARS-CoV-2, при этом развитие пандемии COVID-19 укладывается в естественную эволюцию вируса.

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