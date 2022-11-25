Минтруд: один день участия в спецоперации засчитывается за два рабочих

«С точки зрения трудового стажа, на сегодняшний день те граждане, которые участвуют в СВО, по ним один рабочий день засчитывается за два», — пояснил он (цитата по «Интерфакс»).
Котяков также напомнил, что в отношении работников, которых призвали в рамках частичной мобилизации, был принят ряд мер поддержки, в том числе сохранение за ними рабочих мест.
Частичная мобилизация в России шла с 21 сентября по конец октября. 31 октября в Минобороны заявили об окончательном завершении всех мероприятий в рамках призыва по частичной мобилизации, включая выдачу повесток. Позже это подтвердил и президент России Владимир Путин, подчеркнув, что в этом вопросе «поставлена точка».
Для мобилизованных разработали ряд мер поддержки. В частности, Котяков напомнил, что за призванными работниками сохраняются их рабочие места. Данные поправки в Трудовой кодекс Госдума приняла 27 сентября.
Согласно документу, период приостановления действия трудового договора засчитывается в трудовой стаж работника, а также в стаж работы по специальности. Помимо этого предусмотрены дополнительные гарантии для членов семей мобилизованных граждан и добровольцев: их нельзя будет без согласия привлечь для особого режима работы, в том числе направить в служебные командировки, привлечь сверхурочно, в ночное время, в выходные и праздничные дни.