Ученые разработали помогающее бороться с деменцией менюЧашка чая на завтрак и листовой салат из шпината на обед
Фоторепортажи
12В Индии обрушился пешеходный мост
19Открытие серийной сборки автомобилей на заводе «Москвич»
25 ноября, источник: Ведомости

Минтруд: один день участия в спецоперации засчитывается за два рабочих

Один день участия в спецоперации засчитывается как два рабочих дня. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков в ходе «парламентского диалога» в Совете Федерации.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«С точки зрения трудового стажа, на сегодняшний день те граждане, которые участвуют в СВО, по ним один рабочий день засчитывается за два», — пояснил он (цитата по «Интерфакс»).

Котяков также напомнил, что в отношении работников, которых призвали в рамках частичной мобилизации, был принят ряд мер поддержки, в том числе сохранение за ними рабочих мест.

Частичная мобилизация в России шла с 21 сентября по конец октября. 31 октября в Минобороны заявили об окончательном завершении всех мероприятий в рамках призыва по частичной мобилизации, включая выдачу повесток. Позже это подтвердил и президент России Владимир Путин, подчеркнув, что в этом вопросе «поставлена точка».

Для мобилизованных разработали ряд мер поддержки. В частности, Котяков напомнил, что за призванными работниками сохраняются их рабочие места. Данные поправки в Трудовой кодекс Госдума приняла 27 сентября.

Согласно документу, период приостановления действия трудового договора засчитывается в трудовой стаж работника, а также в стаж работы по специальности. Помимо этого предусмотрены дополнительные гарантии для членов семей мобилизованных граждан и добровольцев: их нельзя будет без согласия привлечь для особого режима работы, в том числе направить в служебные командировки, привлечь сверхурочно, в ночное время, в выходные и праздничные дни.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Владимир Путин поговорил с матерями российских военных
В Госдуме и Совете федерации рассказали о назначении нового председателя Счетной палаты
Спецоперация на Украине
Путин назвал всех участников военной операции на Украине героями
ВС РФ уничтожили до 200 польских наемников под Харьковом
В ООН призвали расследовать обстоятельства расстрела военных РФ
Песков прокомментировал заявление Зеленского о возвращении Крыма
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта