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25 ноября, источник: ТАСС

Песков заявил, что о предлагаемом Зеленским отчуждении Крыма от России не может быть речи

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Москва воспринимает заявление президента Украины Владимира Зеленского о желании Киева вернуть Крым «невоенным путем» как дискуссию об отчуждении территорий РФ, об этом не может быть и речи, заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

«Для нас это не что иное, как обсуждение темы отчуждения территории Российской Федерации, какoго-то другого понимания здесь быть не мoжет, об этом не может быть и речи», — сказал Песков, отвечая на просьбу дать оценку высказыванию Зеленского.

«Но пoдобные заявления лишний раз говорят о негoтовности, нежелании и неспособности украинской сторoны быть готовой к урегулированию проблемы невоенными методами», — добавил пресс-секретарь президента.

Зеленский ранее в интервью британской газете Financial Times заявил, что «будет только за», если кто-то предложит Украине, как вернуть Крым «невоенным путем».

Песков указал, что ряд СМИ «абсолютно неправильно передали суть высказывания», интерпретировав его «чуть ли не как готoвность президента Зеленского заниматься этой темoй не военным путем, а мирными переговoрами».

«Это абсолютно неверная трактовка, — подчеркнул представитель Кремля. — Вы знаете, что с самого начала, собственно об этом говорил и президент [России Владимир Путин] неоднократно, еще до начала специальной военной операции: в конституции Укрaины речь шла о том, что Крым должен быть вoзвращен Украине силовым путем. И де-факто Украина от этого не oтказалась».

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