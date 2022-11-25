25 ноября, источник: Коммерсантъ
Генсек НАТО Столтенберг заявил об ужасающем начале зимы для Украины
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Украину ожидает «ужасающая зима». Он заявил, что на встрече в Бухаресте
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«Увеличивается жестокость, ракетные обстрелы городов и гражданской инфраструктуры, которые лишают украинцев тепла, света и продуктов питания. Это ужасное начало зимы для Украины… Мы все платим цену», — сказал генсек альянса на пресс-конференцией в преддверии встречи в Бухаресте (цитата по «РИА Новости»). По мнению Столтенберга, лучший путь к повышению шансов на мирное урегулирование конфликта — оказание поддержки Украине. Он рассчитывает, что на встрече в Бухаресте главы МИД договорятся расширить поставки «нелетальной» помощи.
На вопрос о возможности вступления в альянс Украины генсек напомнил, что в последние годы блок принял Черногорию и Северную Македонию, а в 2022-м в НАТО пригласили Финляндию и Швецию. «Этими решениями мы продемонстрировали, что двери НАТО открыты и что у России нет вето на расширение НАТО. Это сообщение касается и Украины», — подчеркнул Столтенберг (цитата по ТАСС). Генеральный секретарь также выразил уверенность в том, что члены блока в скором времени ратифицируют вступление Швеции и Финляндии в альянс.
Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков оценил восстановление энергосистемы страны в сотни миллионов долларов. Эти деньги, по его словам, должны выделить в дополнение к тем, которые уже тратятся из бюджета.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате обстрелов почти во всех регионах остаются серьезные проблемы с электроснабжением, а перебои с водоснабжением есть в 15 регионах.
21 ноября Зеленский в очередной раз призвал западные страны поддержать заявку Киева о вступлении страны в НАТО и Евросоюз (ЕС). В сентябре Столтенберг подчеркнул, что заявку на членство в НАТО должны поддержать все члены организации.
6 октября еврокомиссар по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретон заявил, что Украина не может вступить в НАТО до тех пор, пока на ее территории идут военные действия. По правилам альянса в военный блок не могут принять государство с неразрешенными территориальными спорами.