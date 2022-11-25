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25 ноября, источник: Коммерсантъ

Путин назвал героями участников военной операции на встрече с их матерями

Спецоперация на Украине
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Президент России Владимир Путин проводит встречу с матерями военнослужащих-участников военной операции. Встреча приурочена ко Дню матери. В своем вступительном слове президент подчеркнул, что выбор, сделанный участниками военной операции, — в том числе результат их патриотического воспитания. Господин Путин назвал этих военнослужащих героями.

Он также призвал родственников военнослужащих не доверять информации о боевых действиях, распространяемой в интернете. По его мнению, в сети много «фейков и информационных атак».

«Ясно, что жизнь сложнее и многообразнее, чем-то, что показывают на экранах телевизора либо даже в интернете, там вообще ничему нельзя доверять… с учетом современных технологий это стало особенно актуальным и эффективным. Информация — это тоже оружие борьбы», — рассказал президент в ходе мероприятия (цитата по сайту Кремля).

Владимир Путин также пообещал родственникам военных, что все обсуждаемые в ходе сегодняшней встречи вопросы будут им учтены и «использованы в реальной жизни». «Когда я с ними (военнослужащими.— “Ъ”) иногда говорю — я по телефону с некоторыми говорил, напрямую с ребятами прямо. Во всяком случае, я говорил с теми, кто меня так же удивлял своим настроением, своим отношением к делу», — рассказал о своем опыте общения с военнослужащими президент.

7 ноября Владимир Путин заявил, что хотел бы встретиться с гражданами для обсуждения поддержки мобилизованных. Отдельной встречи президента с военнослужащими, как подчеркнул его пресс-секретарь Дмитрий Песков, у Владимира Путина не запланировано.

Андрей Сапожников.

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