Путин рассказал о телефонных разговорах с участниками спецоперации

«Когда я с ними иногда говорю — я по телефону с некоторыми говорил, напрямую с ребятами прямо. Во всяком случае, я говорил с теми, кто меня так же удивлял своим настроением, своим отношением к делу. Они не ожидали этих звонков от меня», — заявил Путин (цитата по ТАСС).
Глава российского государства пояснил, что связывался с военнослужащими через их матерей. Путин подчеркнул, что считает военных героями.
Сегодня, 25 ноября, российский президент провел встречу с матерями военнослужащих, участвующих в спецоперации. Мероприятие накануне анонсировала пресс-служба Кремля. До этого о запланированной встрече в преддверии Дня матери (отмечается в этом году 27 ноября) сообщали источники «Ведомостей».
Кроме того, 22 ноября Песков сообщил, что данное событие станет не единственным мероприятием, касающимся темы мобилизованных. Он подтвердил, что также ожидается встреча главы государства с призванными в рамках частичной мобилизации.
7 ноября Путин заявил о желании встретиться с мобилизованными гражданами в ходе беседы с губернатором Тверской области Игорем Руденей. Президент отметил важность темы поддержки мобилизованных и их семей, а также призвал обсуждать эти вопросы с людьми напрямую.
Также 22 октября Путин побывал на одном из полигонов Рязанской области, где проходит подготовка мобилизованных. Тогда президент проверил ход боевого слаживания подразделений и готовность мобилизованного личного состава к выполнению задач в районе спецоперации.
Частичная мобилизация в России шла с 21 сентября по конец октября. 31 октября в Минобороны заявили об окончательном завершении всех мероприятий в рамках призыва по частичной мобилизации, включая выдачу повесток. Позже это подтвердил и Путин, подчеркнув, что в этом вопросе «поставлена точка».