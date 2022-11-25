В МАГАТЭ сообщили о подключении всех АЭС Украины к национальной энергосистеме

«Группа экспертов МАГАТЭ, присутствовавшая на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) на Украине, уже вчера сообщила о восстановлении внешнего энергоснабжения объекта, спустя сутки после того, как оно было отключено», — говорится в сообщении. В пресс-службе МАГАТЭ также заявили, что Ровенская, Южно-Украинская и Хмельницкая АЭС вновь подключены к сети. Помимо этого, восстановлена подача электроэнергии на Чернобыльскую АЭС, добавили в агентстве.
Ранее глава МАГАТЭ заявил, что 23 ноября доступ к внешнему энергоснабжению в один день потеряли Запорожская, Ровенская, Хмельницкая и Южно-Украинская АЭС. Инцидент произошел впервые в истории, отметил Гросси. Ранее он обратил внимание на продвижение в переговорах между Москвой и Киевом по вопросу создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. Однако, по его словам, достичь договоренностей очень сложно в условиях, когда объект находится в зоне боевых действий.
При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что «существенных подвижек» в вопросе создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС нет. Он обратил внимание на то, что угрозу Запорожской АЭС представляют те, кто обстреливает электростанцию, то есть ВСУ, однако специалисты МАГАТЭ «не уполномочены» говорить, кто именно ведет обстрелы, подчеркнул Песков.
Гросси сообщил, что 25 ноября МАГАТЭ завершило недельную миссию экспертов по ядерной безопасности в зоне Чернобыльской АЭС. Пресс-служба агентства отметила, что эта миссия поможет подготовить «почву» для модернизации и усовершенствования систем ядерной безопасности станции. «Эксперты МАГАТЭ также лучше поняли потребности станции в обеспечении безопасности и охраны, а также предоставили консультации и рекомендации по радиационному контролю», — говорится в сообщении МАГАТЭ. Агентство уже заявляло ранее, что направит подобные миссии на Ровенскую, Южно-Украинскую и Хмельницкую атомные электростанции.