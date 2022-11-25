25 ноября, источник: ТАСС
Путин уверен, что залог успехов России состоит в единстве
Как отметил президент, Россия — это прежде всего люди и их традиции.
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НОВО-ОГАРЕВО, 25 ноября. /ТАСС/. Россия — это не только территория, но прежде всего люди и их традиции, а главный залог успеха страны — единство. Об этом в пятницу заявил президент РФ Владимир Путин, завершая встречу с матерями военнослужащих — участников СВО.
«Самый главный залог наших успехов — это единство», — сказал глава государства.
По его словам, и центр, и периферия, все регионы — «это все наша огромная страна Россия». «Но это не только территория и не столько территория, это прежде всего люди — их традиции, их культура, их история, которая передается из поколения в поколение и впитывается всеми нами с молоком матери», — подчеркнул Путин.
«Все благодаря вам», — обратился Путин к своим собеседницам.