Новым председателем правительства Херсонской области назначили экс-мэра Краснодара

«После успешного проведения референдума и решения поставленных управленческих задач в Херсонской области на посту председателя правительства Сергей Елисеев возвращается в Калининградскую область. Новым председателем правительства назначен Андрей Алексеенко, ранее возглавлявший совет министров Харьковской области», — говорится в сообщении.
В администрации отметили, что Алексеенко является профессионалом. В сообщении указано, что он начал трудовой путь инженером по техническому надзору на заводе. «Кабмин Херсонской области возглавит достойный человек и успешный российский управленец, который продолжит дело Сергея Елисеева и будет налаживать мирную жизнь в Херсонской области, выстраивая систему государственной власти и работая на благо людей», — подчеркнули в администрации.
Отмечается, что главы Херсонской и Калининградской областей Владимир Сальдо и Антон Алиханов приняли совместное решение о завершении командировки Елисеева в Херсонской области.
Елисеев начал работать в регионе до официального назначения председателем правительства. Он занимал должность куратора программ поддержки одного из районов области от региона-шефа — Калининградской области. Елисеева 5 июля направили в командировку в Херсонскую область на полгода. После этого он вошел в состав новой команды администрации области.