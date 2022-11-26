Ученые рассказали, как извлечь пользу из каждой чашки кофе Например, лучшее время для первого приема напитка — с 9:30 до 11:00 утра
Фоторепортажи
12В Индии обрушился пешеходный мост
14Выбраны лучшие пейзажи 2022 года
09:18 (мск), источник: ТАСС

Новым председателем правительства Херсонской области назначили экс-мэра Краснодара

ГЕНИЧЕСК, 25 ноября. /ТАСС/. Андрей Алексеенко назначен главой правительства Херсонской области, сообщила в пятницу администрация региона в Telegram-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«После успешного проведения референдума и решения поставленных управленческих задач в Херсонской области на посту председателя правительства Сергей Елисеев возвращается в Калининградскую область. Новым председателем правительства назначен Андрей Алексеенко, ранее возглавлявший совет министров Харьковской области», — говорится в сообщении.

В администрации отметили, что Алексеенко является профессионалом. В сообщении указано, что он начал трудовой путь инженером по техническому надзору на заводе. «Кабмин Херсонской области возглавит достойный человек и успешный российский управленец, который продолжит дело Сергея Елисеева и будет налаживать мирную жизнь в Херсонской области, выстраивая систему государственной власти и работая на благо людей», — подчеркнули в администрации.

Отмечается, что главы Херсонской и Калининградской областей Владимир Сальдо и Антон Алиханов приняли совместное решение о завершении командировки Елисеева в Херсонской области.

Елисеев начал работать в регионе до официального назначения председателем правительства. Он занимал должность куратора программ поддержки одного из районов области от региона-шефа — Калининградской области. Елисеева 5 июля направили в командировку в Херсонскую область на полгода. После этого он вошел в состав новой команды администрации области.

Справка
История вхождения республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей в состав РФГосударственная дума ратифицировала договоры о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
Следите за развитием темыПрисоединение к РФ новых территорий
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 "Он как-то смотрел хоккей и увидел, что победителям вручили телевизор. На другой день был снят с работы директор телевизионного завода"
Четвертая промышленная революция может привести к переосмыслению самого понятия "человек разумный"
Спецоперация на Украине
Минобороны: ВС России отразили атаки ВСУ на Донецком направлении
В бригадах ВСУ под Кременной почти не осталось украинцев
Украина нанесла удар по городу Сватово в ЛНР
Украинские войска за сутки 35 раз обстреляли территорию ДНР
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта