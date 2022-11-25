Германия и Франция заключили соглашение о солидарности в области энергетики

Согласно документу, подготовленному вице-канцлером, министром по делам экономики и защиты климата ФРГ Робертом Хабеком и министром энергетического перехода Франции Аньес Панье-Рюнаше, Германия обязуется поставлять электроэнергию во Францию.
«Друзья поддерживают друг друга в трудную минуту. Германия и Франция являются примером общеевропейской солидарности», — сказал Шольц на совместной пресс-конференции с Борн в Берлине.
«Дружба между нашими двумя странами имеет решающее значение. Она уже доказала, что может выдержать испытания и преодолеть многие трудности», — отметила французский премьер. «Она уже доказала, что может создавать решения и продвигать Европу вперед», — добавила она.
Франко-германская пара должна стать двигателем объединенной Европы. Кроме того, премьер-министр Франции подчеркнула солидарность обеих стран во взаимных поставках электроэнергии и газа в предстоящую кризисную зиму.
Энергетический кризис в ЕС усугубился в начале июля, когда возникли первые перебои с поставками газа из России в ряд стран сообщества, связанные в том числе с проблемами с техническим обслуживанием турбин для «Северного потока» из-за ограничений Запада. После этого Еврокомиссия призвала страны ЕС готовиться в упреждающем порядке к полному прекращению поставок газа из России и ввела в действие план добровольного сокращения потребления голубого топлива государствами сообщества на 15% на период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. При этом в свете спецоперации РФ на Украине Германия приняла решение сократить зависимость от импорта российских энергоносителей.