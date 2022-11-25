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25 ноября, источник: © РИА Новости

Путин призвал использовать опыт противодействия западному оружию

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Опыт противодействия современному западному оружию во время специальной военной операции надо применять для улучшения российской оборонной продукции, заявил Владимир Путин, выступая на мероприятии по случаю 15-летия «Ростеха».

Спецоперация на Украине
Источник: Пресс-служба Президента России

Глава государства назвал данный опыт «очень хорошим» и призвал использовать его для улучшения качества, надежности и характеристик отдельных образцов отечественных вооружений.

Он подчеркнул, что в этой связи важно тесное взаимодействие «Ростеха», профильных предприятий, конструкторских бюро и научных центров корпорации со специалистами Минобороны.

Президент отметил важность поощрения внутренней конкуренции в этой сфере, которая позволит использовать еще более качественные образцы военной техники.

Путин также попросил руководителей предприятий реализовать дополнительные меры социальной поддержки членов трудовых коллективов и их семей. Речь идет в том числе о премировании наиболее отличившихся специалистов.

Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине. Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Глава государства подчеркнул, что конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, которые гарантировали бы безопасность России.

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