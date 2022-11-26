Путин ждет от «Ростеха» прорывов в высокотехнологичных областях

«С момента своего создания “Ростех” отвечал за разработку, производство и экспорт высокотехнологичной продукции не только военного, но и гражданского назначения. Необходимо не просто продолжить, а еще более активно работать по всем основным перспективным направлениям, обеспечивающим технологический суверенитет России», — сказал он на мероприятии по случаю 15-летия госкорпорации.
«Безусловно, жду от “Ростеха” прорывных результатов в таких сферах, как микроэлектроника и электронно-компонентная база, авиастроение, оборудование сетей связи пятого поколения и в целом более эффективного поиска в реализации и продвижении отечественных высокотехнологичных решений во всех областях, важных для развития нашей экономики, определяющих современное качество жизни людей, устраняющих зависимость от импортных поставок», — заявил Путин.
По его словам, для выполнения этой задачи есть все. «Все в наших руках!» — подчеркнул он.
Среди имеющихся инструментов президент обозначил уникальную научную школу мирового уровня, новаторство, амбициозные коллективы ученых и изобретателей, мощную промышленную базу, опытные квалифицированные рабочие кадры, талантливую, сильную, хорошо мотивированную молодежь. По его словам, весомая доля этого производственного потенциала сконцентрирована в контуре управления «Ростеха».
«Уверен, что ваши результаты, новые достижения будут соответствовать колоссальному масштабу стратегических задач развития страны», — сказал президент.