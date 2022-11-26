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03:49 (мск), источник: ТАСС

В ЕК заявили, что беженцы с Украины останутся в Европе и после окончания конфликта

БЕРЛИН, 26 ноября. /ТАСС/. Вице-президент Европейской комиссии (ЕК), отвечающая за демократию и демографию, Дубравка Шуица полагает, что украинские беженцы останутся в странах Европы еще долгие годы после окончания конфликта. Такое мнение она высказала в опубликованном в субботу интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Источник: Reuters

Шуица отметила, что принимающие страны, такие как Германия и Польша, должны быть готовы к тому, что беженцы с Украины останутся там еще долгие годы после завершения военных действий. «Полагаю, что мы должны быть к этому готовы», — сказала она.

«Ключевая проблема заключается в том, что эти семьи думают, что вернутся домой на следующий день после войны», — указала вице-президент ЕК, добавив, что это не так. «Их школы разрушены, их дома разрушены, их рабочие места потеряны», — подчеркнула Шуица.

Она призвала жителей Европы не ослаблять поддержку нуждающимся украинцам.

«Мы не должны показывать признаков усталости, это не вариант, — заявила политик. — Мы должны сделать все возможное — на уровне Европейского союза, а также на уровне государств-членов, таких как Германия, — чтобы помочь бежавшим украинским детям чувствовать себя как дома».

В среду Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) сообщило, что с начала специальной военной операции РФ (24 февраля) по 22 ноября 2022 года в страны Европы прибыли в общей сложности 7 861 084 беженца с Украины.

Больше всего беженцев приняла Россия — 2 852 395. Далее следуют Польша (1 507 893), Германия (1 019 789), Чехия (462 622), Италия (173 231), Испания (153 054), Болгария (146 063), Турция (145 000), Великобритания (144 600), Франция (118 994) и Словакия (101 434). В остальных государствах это число не превышает 100 тыс. В национальные программы временной защиты и поддержки включены 4 745 255 беженцев.

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