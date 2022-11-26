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08:56 (мск), источник: ТАСС

Kyodo: Япония при нанесении контрударов намерена делать это совместно с США

ТОКИО, 26 ноября. /ТАСС/. Япония в рамках планов прибегнуть к контрударам по базам противника в случае нападения на нее намеревается наносить их совместно с США. Об этом в субботу сообщило агентство Kyodo.

Источник: AP 2022

По данным источников агентства, такая позиция сейчас обсуждается в правящей коалиции в составе Либерально-демократической партии и партии «Комэйто».

Подчеркивается, что такие удары будут направлены исключительно против военных целей, однако трактовка может подразумевать и нанесение контраударов по другим объектам, включая командные центры.

Как ожидается, решение правительства на этот счет может быть принято до конца года параллельно с пересмотром Стратегии национальной безопасности и других базовых документов по оборонной политике. В этом случае подобные положения могут быть включены непосредственно в текст Стратегии нацбезопасности.

Правительство обеспокоено ухудшением ситуации в области безопасности вокруг страны в связи с развитием ракетно-ядерной программы КНДР, которая продвигается, как считают в Токио, крайне быстро, увеличением мощи Китая и ситуацией вокруг Украины.

По этой причине кабинет министров поставил задачу в течение ближайших пяти лет кардинальным образом укрепить обороноспособность Японии.

Рассматривается, в частности, вопрос о получении наступательных вооружений для нанесения ударов по пусковым установкам потенциального противника. Кроме того, планируется создать необходимые запасы боеприпасов, с чем у Сил самообороны, по данным источников ряда СМИ, наблюдаются проблемы. Для этого потребуется существенно нарастить оборонный бюджет, однако официально целевые показатели не определены. Правящая в стране Либерально-демократическая партия предлагает довести военные ассигнования по аналогии со странами НАТО до 2% ВВП, что почти вдвое больше, чем в настоящее время.

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