Kyodo: Япония при нанесении контрударов намерена делать это совместно с США

По данным источников агентства, такая позиция сейчас обсуждается в правящей коалиции в составе Либерально-демократической партии и партии «Комэйто».
Как ожидается, решение правительства на этот счет может быть принято до конца года параллельно с пересмотром Стратегии национальной безопасности и других базовых документов по оборонной политике. В этом случае подобные положения могут быть включены непосредственно в текст Стратегии нацбезопасности.
Правительство обеспокоено ухудшением ситуации в области безопасности вокруг страны в связи с развитием ракетно-ядерной программы КНДР, которая продвигается, как считают в Токио, крайне быстро, увеличением мощи Китая и ситуацией вокруг Украины.
Рассматривается, в частности, вопрос о получении наступательных вооружений для нанесения ударов по пусковым установкам потенциального противника. Кроме того, планируется создать необходимые запасы боеприпасов, с чем у Сил самообороны, по данным источников ряда СМИ, наблюдаются проблемы. Для этого потребуется существенно нарастить оборонный бюджет, однако официально целевые показатели не определены. Правящая в стране Либерально-демократическая партия предлагает довести военные ассигнования по аналогии со странами НАТО до 2% ВВП, что почти вдвое больше, чем в настоящее время.