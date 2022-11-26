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09:37 (мск), источник: RT на русском

Токаев: внеочередные выборы президента Казахстана прошли справедливо и открыто

Внеочередные выборы президента Казахстана прошли справедливо и открыто, заявил лидер страны Касым-Жомарт Токаев после церемонии инаугурации в качестве главы государства.

Источник: AP 2022

Как пишет РИА Новости, он отметил, что особенно высокой на выборах была активность народа и некоторые люди приходили голосовать «целыми семьями».

«По оценке наблюдателей, экспертов и журналистов, выборы прошли справедливо и открыто», — подчеркнул Токаев.

Он добавил, что, в соответствии с конституционными требованиями, далее последует «кардинальное обновление всех ветвей власти».

21 ноября в МИД Казахстана сообщили, что заявление ОБСЕ, критикующее организацию президентских выборов в Казахстане, необъективно и ставит под вопрос эффективность Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ).

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