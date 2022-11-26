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10:30 (мск), источник: Коммерсантъ

Пентагон сообщил о ракетном обстреле базы США в Сирии

База США в Сирии подверглась ракетному обстрелу, никто не пострадал, сообщило Центральное командование США (CENTCOM). Сама база также не получила повреждений.

Источник: Reuters

По данным CENTCOM, две ракеты были выпущены по патрульной базе в аль-Шаддади. Кто причастен к атаке, неизвестно. Была также найдена третья незапущенная ракета.

«Атаки такого рода подвергают риску силы коалиции и гражданское население и подрывают с трудом полученные стабильность и безопасность Сирии и региона», — заявил представитель CENTCOM полковник Джо Буччино.

С 20 ноября вооруженные силы Турции наносят авиаудары по территории Сирии и Ирака в рамках операции «Коготь-меч». Власти Турции называют своей целью борьбу с курдскими формированиями в этих странах. Анкара обвинила Москву в безответственном отношении к обязательствам в Сирии. В Пентагоне называли операцию Турции угрозой американскому персоналу.

Лаура Кеффер

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