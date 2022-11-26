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13:11 (мск), источник: Life.ru

В бригадах ВСУ под Сватово и Кременной почти не осталось украинцев

Вооружённые силы Украины на Сватовском и Кременском направлениях практически полностью состоят из наёмников, заявил замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР и командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

Спецоперация на Украине
Источник: AFP 2022

«На Сватовском направлении, Кременная, [у села] Червонопоповка отмечается, что украинцев почти нет уже. То есть там подразделения, которые пытаются провести контратаку, они, можно сказать, почти на 100% состоят из наёмников», — приводит его слова ТАСС.

Алаудинов уточнил, что это военные стран-участниц НАТО, основную массу которых составляют поляки, выдающие себя за добровольцев. Причиной подобных кадровых решений стали большие потери в рядах украинских войск. Командир «Ахмата» добавил, что Киев уже не в состоянии выставить на передовую большое количество своих военных.

Ранее Лайф писал, что ВСУ потеряли более 50 человек и были рассеяны после сорванной попытки атаковать в ЛНР. По словам официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, также украинская сторона потеряла один танк, три боевые машины пехоты и пять автомобилей.

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