14:34 (мск), источник: RT на русском
Минобороны: ВС России отразили атаки ВСУ на Донецком направлении
Российская армия отразила атаки украинских военных на Донецком направлении, сообщает Минобороны России.
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«На Донецком направлении решительными действиями российских войск отражены контратаки ВСУ в районах населённых пунктов Белогоровка, Яковлевка и Клещеевка», — говорится в сводке военного ведомства.
Отмечается, что ВСУ потеряли до 70 человек убитыми, три танка, две бронемашины.
Ранее сообщалось, что российские ВКС в районах Северска и Славянска в ДНР уничтожили более 100 наёмников «Иностранного легиона».