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14:34 (мск), источник: RT на русском

Минобороны: ВС России отразили атаки ВСУ на Донецком направлении

Российская армия отразила атаки украинских военных на Донецком направлении, сообщает Минобороны России.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«На Донецком направлении решительными действиями российских войск отражены контратаки ВСУ в районах населённых пунктов Белогоровка, Яковлевка и Клещеевка», — говорится в сводке военного ведомства.

Отмечается, что ВСУ потеряли до 70 человек убитыми, три танка, две бронемашины.

Ранее сообщалось, что российские ВКС в районах Северска и Славянска в ДНР уничтожили более 100 наёмников «Иностранного легиона».

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