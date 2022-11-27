Ким Чен Ын с дочерью принял участие в фотосессии с работниками ОПК

На фото с Ким Чен Ыном — бойцы роты «Красное знамя», сотрудники, ученые, технические специалисты оборонной научно-исследовательской организации, рабочие военных заводов. По сообщению агентства, все они «убедили всех в возрастающем с каждым днем военном могуществе» КНДР и продемонстрировали на весь мир «поразительную мощь накопленных КНДР сил сдерживания ядерной войны».
«Генеральный секретарь заявил, что истина, которую показывает история, такова, что в современном мире, где победитель… определяется с помощью силы, вы можете защитить настоящее и будущее страны и народа, только будучи сильнейшим», — говорится в сообщении ЦТАК.
Под руку с Ким Чен Ыном на фотосессию пришла его дочь, которую ЦТАК по-прежнему упоминает без имени или других подробностей. Девочка была одета в черное пальто с меховым воротником, отец и дочь все время улыбались.
Ким Чен Ын поблагодарил северокорейский народ, который всегда принимал, поддерживал и стимулировал революционное дело партии, сообщает агентство. Он также выразил уверенность, что ученые, технические специалисты и рабочие обороной промышленности будут и дальше бороться за расширение и укрепление сил сдерживания ядерной войны КНДР «чрезвычайно быстрыми темпами».
КНДР 18 ноября произвела пуск межконтинентальной баллистической ракеты в сторону Японского моря. По заявлению Северной Кореи ракета типа «Хвасон-17» пролетела 999,2 километра на максимальной высоте в 6040,9 километра и попала в намеченную акваторию в Японском море. Время полета составило 4135 секунд (почти 69 минут). В Токио подтвердили, что МБР упала в 200 километрах от острова Осима около Хоккайдо в пределах исключительной экономической зоны Японии.
По данным Южной Кореи, ракета летела по навесной траектории. Навесная траектория означает более вертикальный пуск ракеты, что позволяет сократить расстояние полета. Согласно анализу минобороны Японии, при пуске по обычной траектории ракета могла пролететь 15 тысяч километров и достичь территории США.