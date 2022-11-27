Столтенберг: поддержка Украины дорого обходится жителям стран Запада

«Растущие счета за продукты питания и электроэнергию означают тяжелые времена для многих домохозяйств в Европе», — заявил генсек НАТО. Он также заявил о необходимости усилить позиции Киева, в том числе с расчетом на мирные переговоры. «Лучший способ поддержать мир — это поддержать Украину», — сказал Йенс Столтенберг, отметив важность поддержки со стороны Берлина. Как отметил генсек альянса, поддержка Германии имеет решающее значение.
Ранее по инициативе Германии 15 европейских стран подписали протокол о создании общеевропейской системы ПВО. На днях стало известно, что Германия обсуждает с союзниками предложение Польши о размещении на Украине ПРО Patriot. В правительстве ФРГ считают, что размещение ПРО стало бы совершенно «новым явлением» в вопросе поддержки Киева.
Тем временем источник The New York Times сообщил, что малые страны-члены НАТО исчерпали свой потенциал по поставкам оружия Украине. Однако 10 государств альянса все еще могут давать больше вооружения, среди них — Франция, Германия, Италия и Нидерланды.