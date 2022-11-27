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14:30 (мск), источник: Газета.Ру

Песков: разногласия по Сирии не влияют на отношения России и Турции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что разногласия между Россией и Турцией по ситуации в Сирии есть, но уровень отношений между странами позволяет решать их через диалог. Об этом он сообщил в программе «Москва. Кремль. Путин».

Источник: AP 2022

«Уровень наших отношений и политическая мудрость позволяют нам урегулировать подобные разногласия не путем конфронтации, а путем напряженных, пусть долгих и напряженных, но все-таки переговоров», — сказал он.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что США и Россия не ведут консультации в связи с военными операциями Турции и Сирии.

До этого портал Shafaq News сообщал, что военно-воздушные силы (ВВС) Турции возобновили авиаудары по территории Иракского Курдистана, расположенного на севере Ирака.

20 ноября Минобороны Турции объявило операцию «Коготь-меч». Анкара считает Рабочую партию Курдистана в Сирии причастной к теракту в центре Стамбула, который произошел 13 ноября.

Александра Вишневская

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