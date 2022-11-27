Песков: разногласия по Сирии не влияют на отношения России и Турции

«Уровень наших отношений и политическая мудрость позволяют нам урегулировать подобные разногласия не путем конфронтации, а путем напряженных, пусть долгих и напряженных, но все-таки переговоров», — сказал он.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что США и Россия не ведут консультации в связи с военными операциями Турции и Сирии.
До этого портал Shafaq News сообщал, что военно-воздушные силы (ВВС) Турции возобновили авиаудары по территории Иракского Курдистана, расположенного на севере Ирака.
20 ноября Минобороны Турции объявило операцию «Коготь-меч». Анкара считает Рабочую партию Курдистана в Сирии причастной к теракту в центре Стамбула, который произошел 13 ноября.