В Эстонии заявили, что уже выделили около 1% от ВВП на военную поддержку Украины

«Эстония, довольно маленькая страна НАТО, намерена в следующем году потратить на оборону 2,84% своего валового внутреннего продукта», — сказал Певкур. Ожидается, что в 2024 году, по его словам, эта сумма вырастет до 3,2%. Около 1% от собственного ВВП, как подчеркнул глава Минобороны Эстонии, уже было выделено на военную поддержку Украины. «Мы все должны делать больше», — констатировал Певкур, добавив, что в настоящее время Украина особенно нуждается в системах противовоздушной обороны, а также в тяжелой артиллерии и боеприпасах.
В то же время министр отметил, что не считает, что Россия значительно ослабла после девяти месяцев с начала специальной военной операции (СВО) на Украине. «Мы должны быть честными и ясными: Военно-морской флот и Военно-воздушные силы России более или менее такие же, как и до войны», — сказал Певкур. При этом он утверждал, что, «скорее раньше, чем позже», Сухопутные войска РФ будут такими же, как до начала СВО, или даже увеличатся в размерах.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.