Генсек ОДКБ: организация не готова противостоять гибридному воздействию

«Сейчас присутствуют разные формы гибридного воздействия: и чисто военные, и санкционно-экономические, и информационные, и политические. Об этом идет речь, когда мы говорим про гибридные атаки. Я бы сказал, что нет, не в полной мере сейчас готова ОДКБ к такого рода противодействию», — сказал он.
При этом Зась подчеркнул, что ОДКБ трансформируется и расширяет обеспечение безопасности на другие сферы — такие как угрозы терроризма, наркотрафик и преступность, в том числе в сфере IT. «Да, мы пока не готовы, но к этому мы идем», — подытожил Зась.
23 ноября президент России Владимир Путин заявил, что в работе ОДКБ есть проблемы, однако организация помогает обеспечивать защиту суверенитета стран-членов. «Мы, конечно же, видим не только достижения, но и проблемы. Но все-таки для нас очевидно, что совместная работа в рамках ОДКБ приносит видимую практическую отдачу, помогает обеспечивать защиту национальных интересов, суверенитета и независимости наших стран», — приводила слова президента пресс-служба Кремля.