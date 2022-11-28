Глава Минобороны Норвегии заявил, что не видит прямой угрозы стране со стороны России

В опубликованном в воскресенье интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung Грам отметил, что после начала специальной военной операции РФ на Украине взаимодействие между Норвегией и Россией изменилось.
При этом он добавил, что «в какой-то момент все должно прийти в норму». «Но может случиться так, что все будет не так, как раньше, потому что эта ситуация также имеет долгосрочные последствия», — считает глава Минобороны.
Грам пояснил, что теперь только три гавани в Норвегии открыты для рыбацких лодок. В то же время он заметил, что на фоне нынешних событий на Украине Норвегия увеличила расходы на оборону и повышает осведомленность. «Однако конкретной прямой военной угрозы самой Норвегии мы не видим. Это серьезная ситуация, мы должны быть готовы», — констатировал Грам, комментируя сообщения о возможном российском шпионаже.
Глава Минобороны также указал, что страна всегда проводила «двойную политику на Крайнем Севере, основанную как на сдерживании, так и на успокоении». «Это по-прежнему наша политика», — сказал он. «После холодной войны и распада Советского Союза наши вооруженные силы тоже изменились, бюджеты стали меньше. Но мы всегда сохраняли бдительность на Крайнем Севере, свое присутствие и разведывательную деятельность», — подытожил Грам, уточнив, что власти Норвегии усилили такие действия после начала конфликта на Украине.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.