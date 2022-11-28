День сыновей: обычаи, приметы, особенности праздника Рассказываем, как его отмечают
Фоторепортажи
12В Индии обрушился пешеходный мост
10Россияне увидели частичное солнечное затмение
Главное
Спецоперация на Украине
00:28 (мск), источник: ТАСС

Глава Минобороны Норвегии заявил, что не видит прямой угрозы стране со стороны России

БЕРЛИН, 27 ноября. /ТАСС/. Министр обороны Норвегии Бьёрн Арильд Грам заявил, что, несмотря на нынешние события на Украине, он не видит прямой военной угрозы своей стране со стороны России.

Источник: Reuters

В опубликованном в воскресенье интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung Грам отметил, что после начала специальной военной операции РФ на Украине взаимодействие между Норвегией и Россией изменилось.

В то же время мы сохранили некоторые линии связи, сотрудничаем в области рыболовства и вместе занимаемся спасением на море. Мы также поддерживали связь между нашими военными, хотя и с гораздо меньшей активностью.

Бьёрн Арильд Грам
министр обороны Норвегии

При этом он добавил, что «в какой-то момент все должно прийти в норму». «Но может случиться так, что все будет не так, как раньше, потому что эта ситуация также имеет долгосрочные последствия», — считает глава Минобороны.

Грам пояснил, что теперь только три гавани в Норвегии открыты для рыбацких лодок. В то же время он заметил, что на фоне нынешних событий на Украине Норвегия увеличила расходы на оборону и повышает осведомленность. «Однако конкретной прямой военной угрозы самой Норвегии мы не видим. Это серьезная ситуация, мы должны быть готовы», — констатировал Грам, комментируя сообщения о возможном российском шпионаже.

Глава Минобороны также указал, что страна всегда проводила «двойную политику на Крайнем Севере, основанную как на сдерживании, так и на успокоении». «Это по-прежнему наша политика», — сказал он. «После холодной войны и распада Советского Союза наши вооруженные силы тоже изменились, бюджеты стали меньше. Но мы всегда сохраняли бдительность на Крайнем Севере, свое присутствие и разведывательную деятельность», — подытожил Грам, уточнив, что власти Норвегии усилили такие действия после начала конфликта на Украине.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 "Он как-то смотрел хоккей и увидел, что победителям вручили телевизор. На другой день был снят с работы директор телевизионного завода"
Четвертая промышленная революция может привести к переосмыслению самого понятия "человек разумный"
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта