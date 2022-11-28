FT: в ЕС осудили идею Польши о потолке цен на российскую нефть

Как сообщалось ранее, большинство стран ЕС поддержали предложение о предельной стоимости на уровне 65−70 долларов за баррель, но Польша и страны Балтии сочли это предложение «слишком выгодным» для Москвы. По данным агентства Блумберг, переговоры по этому вопросу зашли в тупик. Для принятия лимита необходимо согласие всех стран — членов Евросоюза.
«Настал момент, когда мы должны послать Владимиру Путину четкие сигналы о нашем единстве», — возмутился собеседник издания, комментируя идею Варшавы.
«Этот вопрос должен быть решен задолго до пятого декабря», — считает дипломат.
Министры финансов стран G7 (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) в сентябре подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на поставки из России. Планируется, что для нефти лимит введут пятого декабря, а для нефтепродуктов — пятого февраля 2023 года.
Президент Владимир Путин, комментируя эту инициативу, заявлял, что Россия не станет ничего поставлять за рубеж в ущерб своим интересам.
Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, указал, что Москва не намерена экспортировать нефть в страны, которые решат установить потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости. По его словам, подобные ограничения означают вмешательство в рыночные инструменты, а Россия нацелена на работу с теми потребителями, которые готовы работать на условиях рынка.