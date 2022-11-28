16:17 (мск), источник: © РИА Новости
СМИ: Украина готовила операцию по захвату Крыма к 2023 году
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Киев готовил операцию по возвращению Крыма к 2023 году, утверждает The Economist.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Издание приводит слова бывшего командующего ВДВ Украины Михаила Забродского, который заявил, что «операция по возвращению Крыма не просто возможна — ее планировали к 2023 году».
«Если бы мы публиковали наши планы в СМИ и на телевидении, мы бы не достигли ничего», — добавил он.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя.
Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по освобождению Донбасса от киевских националистов. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
Российский лидер подписал 30 сентября договоры о принятии в состав страны Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Он заверил, что государство обеспечит безопасность новых регионов и восстановит разрушенную украинскими войсками инфраструктуру.