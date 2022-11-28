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12:46 (мск), источник: Коммерсантъ

Китай упростил правила выдачи виз для россиян

Китай вернул допандемийные условия выдачи виз для россиян. Для поездки в страну россияне могут оформить рабочую, учебную, семейную и другие типы виз. Об этом сообщил генконсул Китая в Хабаровске Цзян Сяоян.

Источник: AP 2022

«Теперь, когда пандемия пошла на спад, Генеральное консульство упрощает визовые процедуры. Граждане России могут подать документы на получение экипажной, гостевой, рабочей, деловой, семейной и долгосрочной учебной визы. Требования к документам, в основном, вернулись к действующим до пандемии», — сказал Цзян Сяоян в интервью «Интерфаксу». Он не привел других подробностей.

После начала пандемии коронавируса Китай закрыл границы для иностранных туристов. В страну можно было въехать только по дипломатической, служебной или учебной визе. Кроме набора документов, заявители на визу должны были предоставить результаты ПЦР-тестирования, также требовалось пройти вакцинацию от коронавируса.

Олеся Павленко

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