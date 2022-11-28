Китай упростил правила выдачи виз для россиян

«Теперь, когда пандемия пошла на спад, Генеральное консульство упрощает визовые процедуры. Граждане России могут подать документы на получение экипажной, гостевой, рабочей, деловой, семейной и долгосрочной учебной визы. Требования к документам, в основном, вернулись к действующим до пандемии», — сказал Цзян Сяоян в интервью «Интерфаксу». Он не привел других подробностей.
После начала пандемии коронавируса Китай закрыл границы для иностранных туристов. В страну можно было въехать только по дипломатической, служебной или учебной визе. Кроме набора документов, заявители на визу должны были предоставить результаты ПЦР-тестирования, также требовалось пройти вакцинацию от коронавируса.