У православных христиан начался 40-дневный Рождественский постВ этот период верующим нужно воздержаться от употребления продуктов животного происхождения.
Фоторепортажи
12В Индии обрушился пешеходный мост
23Выбраны лучшие архитектурные фотографии года
Главное
Спецоперация на Украине
13:01 (мск), источник: © РИА Новости

Совет ЕС утвердил решение о включении обхода санкций в список преступлений

БРЮССЕЛЬ, 28 ноя — РИА Новости. Совет ЕС в понедельник единогласно утвердил решение о включении обхода или нарушения европейских санкций в список уголовных преступлений в Евросоюзе, говорится в распространенном Советом заявлении.

Источник: © РИА Новости

Еврокомиссия еще в мае этого года предложила внести обход санкций в список уголовных преступлений. Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявлял, что принятие такого решения откроет путь к конфискации активов российского бизнеса.

«Сегодня Совет ЕС единогласно утвердил решение о добавлении нарушения санкций в список “уголовных преступлений ЕС”, включенных в Договор о функционировании ЕС», — говорится в распространенном заявлении. В настоящее время уголовными преступлениями на уровне всего ЕС являются терроризм, торговля людьми и сексуальная эксплуатация женщин и детей, незаконный оборот наркотиков и оружия, отмывание денег, коррупция, киберпреступления, оргпреступность.

Ожидается, что теперь Еврокомиссия должна представить предложение по директиве, которая содержит основные правила, касающиеся определения преступлений по обходу и нарушению санкций и наказанию за подобные нарушения. Эту директиву также должны утвердить в Совете ЕС и в Европарламенте.

Новость
FT: в ЕС осудили идею Польши о снижении потолка цен на российскую нефть

Еврокомиссия 25 мая представила пакет предложений по возможной конфискации замороженных российских активов, а также по включению нарушений, связанных с обходом санкций, в список уголовных преступлений в Европейском союзе.

Как позже заявлял европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, соответствующая директива будет принята в октябре, однако до сих пор конкретная информация по срокам принятия документа не раскрывалась. По словам еврокомиссара, после принятия этой директивы попытка обойти санкции будет внесена в список уголовных преступлений во всем Европейском союзе, что открывает путь к конфискации активов российского бизнеса.

Ранее представители ЕС заявляли о возможной конфискации замороженных средств россиян в случае, если будет соответствующая законодательная база. Согласно данным Еврокомиссии, страны Евросоюза уже заморозили более 17,4 миллиарда евро активов российского бизнеса.

Страны ЕС с конца февраля ввели уже восемь пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В США заявили, что Россия может уничтожить Украину за день
Против России открыт 'второй фронт'. Но Запад не знает, как его прокормить
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ЕСсанкции