Совет ЕС утвердил решение о включении обхода санкций в список преступлений

Еврокомиссия еще в мае этого года предложила внести обход санкций в список уголовных преступлений. Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявлял, что принятие такого решения откроет путь к конфискации активов российского бизнеса.
«Сегодня Совет ЕС единогласно утвердил решение о добавлении нарушения санкций в список “уголовных преступлений ЕС”, включенных в Договор о функционировании ЕС», — говорится в распространенном заявлении. В настоящее время уголовными преступлениями на уровне всего ЕС являются терроризм, торговля людьми и сексуальная эксплуатация женщин и детей, незаконный оборот наркотиков и оружия, отмывание денег, коррупция, киберпреступления, оргпреступность.
Ожидается, что теперь Еврокомиссия должна представить предложение по директиве, которая содержит основные правила, касающиеся определения преступлений по обходу и нарушению санкций и наказанию за подобные нарушения. Эту директиву также должны утвердить в Совете ЕС и в Европарламенте.
Еврокомиссия 25 мая представила пакет предложений по возможной конфискации замороженных российских активов, а также по включению нарушений, связанных с обходом санкций, в список уголовных преступлений в Европейском союзе.
Как позже заявлял европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, соответствующая директива будет принята в октябре, однако до сих пор конкретная информация по срокам принятия документа не раскрывалась. По словам еврокомиссара, после принятия этой директивы попытка обойти санкции будет внесена в список уголовных преступлений во всем Европейском союзе, что открывает путь к конфискации активов российского бизнеса.
Ранее представители ЕС заявляли о возможной конфискации замороженных средств россиян в случае, если будет соответствующая законодательная база. Согласно данным Еврокомиссии, страны Евросоюза уже заморозили более 17,4 миллиарда евро активов российского бизнеса.
Страны ЕС с конца февраля ввели уже восемь пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.