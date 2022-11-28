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13:19 (мск), источник: Аргументы и факты

В организме Саакашвили был обнаружен мышьяк

Адвокат бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Шалва Хачапуридзе заявил, что в организме политика был обнаружен мышьяк. Об этом он сообщает Мtavari.

Источник: Reuters

По словам адвоката, на данный момент ожидаются результаты анализа ногтей Саакашвили, однако в ходе телефонного разговора с медицинскими сотрудниками стало известно, что в организме экс-лидера Грузии было обнаружено еще одно отравляющее вещество.

Также отмечается, что в понедельник, 28 ноября, Саакашвили впервые за долгое время будет присутствовать на заседании суда по делу о незаконном пересечении границы. При этом состояние политика оценивается как тяжелое, для передвижения ему необходимо специальное кресло.

Ранее сообщалось, что в ходе медобследования у экс-президента Грузии выявили интоксикацию тяжелыми металлами, включая ртуть, барий, таллий. Мать Саакашвили потребовала освободить сына из тюрьмы из-за интоксикации.

Позже в Минюсте Грузии сообщили, что информация об отравлении Саакашвили является недостоверной, поскольку он несколько месяцев находился в больнице под постоянным наблюдением врачей. При этом адвокат бывшего президента заявил, что его подзащитный может быть болен 36 разными заболеваниями.

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