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13:05 (мск), источник: РБК

Песков призвал не искать признаков ухода России с ЗАЭС «там, где их нет»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг заявление украинского «Энергоатома» о возможном уходе российских военных с территории Запорожской атомной электростанции.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

27 ноября глава украинской государственной атомной энергетической компании Петр Котин заявил о наличии признаков возможного оставления АЭС Россией, которую та контролирует с весны, его слова приводит Reuters.

«Не нужно искать каких-то признаков там, где их нет и быть не может», — сказал Песков, комментируя слова Котина.

В военно-гражданской администрации Энергодара, где расположена АЭС, назвали сообщения о планах России покинуть город и АЭС фейками. Атомная электростанция остается под контролем России, заверили там.

С начала военных действий на Украине электростанция неоднократно подвергалась обстрелам, Москва и Киев обвиняют в них друг друга. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) призвало Россию вывести военных с ЗАЭС, а также потребовало немедленно прекратить обстрелы, кто бы за ними ни стоял. Россия и МАГАТЭ ведут консультации по созданию защитной зоны вокруг электростанции, заявляли в российском МИДе.

В начале октября, после присоединения Запорожской области к России, президент Владимир Путин подписал указ о принятии в федеральную собственность объектов Запорожской АЭС. Управлять ею будет АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС».

Запорожская АЭС — крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности и третья по размеру в мире. Она перешла под контроль российских военных в начале боевых действий на Украине, однако формально управлялась украинским «Энергоатомом». Стороны конфликта не раз обвиняли друг друга в обстрелах территории АЭС, а в конце августа впервые в истории станция полностью отключилась от электросети. После этого туда приехали специалисты МАГАТЭ. Они обнаружили физические повреждения станции, а также указали на присутствие российских военнослужащих, автомобилей и техники. После отъезда агентство оставило там двух своих специалистов.

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