Украина в тестовом режиме начала импорт электроэнергии из Европы

«Энергетическая компания Украины» (ЭКУ, на 100% принадлежит государству) начала тестирование импорта электроэнергии из Европы, рассказал в интервью «Укринформ» глава компании Виталий Бутенко.
«Мы действительно начали тестирование импорта электроэнергии из Европы. Мы также планируем сделать еще один тест из Румынии (потому что предыдущие были из Словакии), для того чтобы убедиться, что технически на сегодняшний день импорт возможен», — сказал он.
Те закупки электроэнергии, которые уже были осуществлены, являются «тестовыми», а не «коммерческими» и нужны для того, чтобы убедиться в технической готовности энергосистемы страны к импорту, добавил Бутенко.
Россия наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины с 10 октября. Это началось после теракта на Крымском мосту, в организации которого Москва обвинила украинские спецслужбы. Киев отношение ко взрыву отрицал.
23 ноября Минэнерго Украины сообщило, что после массированного ракетного удара в стране оказались отключены большинство тепло- и гидроэлектростанций, а также все АЭС. Подавляющее большинство потребителей оказались обесточены, проблемы с электроснабжением рискуют вызвать перебои с тепло- и водоснабжением, указывали в министерстве. На следующий день в «Укрэнерго» сообщали, что на Украине восстановили около 50% электроснабжения.
Еврокомиссия призывала страны ЕС срочно передать Киеву высоковольтные трансформаторы и электрогенераторы для восстановления энергосистемы. До этого комиссар по энергетике Кадри Симсон говорила в интервью УНИАН, что есть все необходимые предпосылки для того, чтобы ЕС поставлял электроэнергию на Украину. Она напоминала, что еще весной украинская энергосеть была синхронизирована с сетью континентальной Европы.