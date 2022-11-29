05:06 (мск), источник: ТАСС
Китай упростил выдачу нетуристических виз россиянам
ХАБАРОВСК, 29 ноября. /ТАСС/. Китай упростил процедуру выдачи ряда виз россиянам, сообщили ТАСС во вторник в генеральном консульстве КНР в Хабаровске.
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«Упрощена визовая процедура для получения рабочих, семейных, учебных виз, для бизнеса — всех, кроме туристических», — сказали в генконсульстве.
Там уточнили, что требования для подачи заявления на визу остаются такими же, как и до пандемии, за исключением необходимости предъявить сертификат о вакцинации от коронавирусной инфекции. Ранее требовалось большее количество документов. Визу можно получить за неделю.