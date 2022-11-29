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05:34 (мск), источник: РБК

Премьер Британии заявил о конце «золотой эры» и системном вызове Китая

Вызов со стороны Китая обостряется по мере его движения к большему авторитаризму, идея о политических реформах через торговлю оказалась наивной, сказал Сунак. MI5 ранее обвинила Пекин в манипуляции общественным мнением в Британии.

Источник: AP 2022

Нужен новый подход Великобритании к Китаю, королевство будет противостоять оппонентам «не высокопарной риторикой, а твердым прагматизмом», заявил британский премьер Риши Сунак, передает Reuters.

«Давайте проясним: так называемая “золотая эра” закончилась вместе с наивной идеей о том, что торговля приведет к социальным и политическим реформам», — сказал глава британского правительства.

Он указал, что Китай «сознательно конкурирует за глобальное влияние, используя все рычаги государственной власти», его политика сейчас является «системным вызовом нашим ценностям и интересам, вызовом, который становится все более острым по мере того, как он движется к еще большему авторитаризму».

При этом Лондон не может игнорировать вес Пекина в мировых делах, отметил Сунак, добавив, что это также понимают и в США, Японии, Австралии, Канаде, других странах.

Сунак заявил о необходимости придерживаться того же долгосрочного подхода, как это делают конкуренты — Россия и Китай. Он подчеркнул: «Мы не можем зависеть ни от аргументов Холодной войны, ни от подходов, ни от простой сентиментальности по поводу прошлого», — объяснил он.

Премьер Британии также пообещал поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и даже увеличить поддержку Киева в следующем году. «И мы окажем новую поддержку противовоздушной обороне», — добавил Сунак.

Как пишет Bloomberg, премьер Великобритании планировал встретиться с главой Китая Си Цзиньпином в середине ноября, во время саммита G20. Однако встречала не состоялась из-за нехватки времени. В офисе Сунака говорили, что тот планировал обсудить совместную работу и заявить о возражениях по соблюдению прав человека в КНР.

Ранее глава британского контрразведывательного ведомства MI5 Кен Маккаллум сообщил о попытках Китая вмешаться в общественную жизнь Великобритании и оказать влияние на политков, причем действия Пекина он назвал «вызовом иного порядка» по сравнению с деятельностью Москвы. Пекин «культивирует активы» в академических кругах, парламенте и бизнесе и выстраивает отношения с потенциальными будущими политиками на ранней стадии в том числе на уровне местных органов власти, «постепенно наращивая долговые обязательства». «[КНР] пытается переписать свод правил, купить лигу, нанять наш тренерский штаб для работы на них», — описал Маккаллум происходящее в футбольных терминах.

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