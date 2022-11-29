Премьер Британии заявил о конце «золотой эры» и системном вызове Китая

Нужен новый подход Великобритании к Китаю, королевство будет противостоять оппонентам «не высокопарной риторикой, а твердым прагматизмом», заявил британский премьер Риши Сунак, передает Reuters.
«Давайте проясним: так называемая “золотая эра” закончилась вместе с наивной идеей о том, что торговля приведет к социальным и политическим реформам», — сказал глава британского правительства.
Он указал, что Китай «сознательно конкурирует за глобальное влияние, используя все рычаги государственной власти», его политика сейчас является «системным вызовом нашим ценностям и интересам, вызовом, который становится все более острым по мере того, как он движется к еще большему авторитаризму».
При этом Лондон не может игнорировать вес Пекина в мировых делах, отметил Сунак, добавив, что это также понимают и в США, Японии, Австралии, Канаде, других странах.
Сунак заявил о необходимости придерживаться того же долгосрочного подхода, как это делают конкуренты — Россия и Китай. Он подчеркнул: «Мы не можем зависеть ни от аргументов Холодной войны, ни от подходов, ни от простой сентиментальности по поводу прошлого», — объяснил он.
Премьер Британии также пообещал поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и даже увеличить поддержку Киева в следующем году. «И мы окажем новую поддержку противовоздушной обороне», — добавил Сунак.
Как пишет Bloomberg, премьер Великобритании планировал встретиться с главой Китая Си Цзиньпином в середине ноября, во время саммита G20. Однако встречала не состоялась из-за нехватки времени. В офисе Сунака говорили, что тот планировал обсудить совместную работу и заявить о возражениях по соблюдению прав человека в КНР.
Ранее глава британского контрразведывательного ведомства MI5 Кен Маккаллум сообщил о попытках Китая вмешаться в общественную жизнь Великобритании и оказать влияние на политков, причем действия Пекина он назвал «вызовом иного порядка» по сравнению с деятельностью Москвы. Пекин «культивирует активы» в академических кругах, парламенте и бизнесе и выстраивает отношения с потенциальными будущими политиками на ранней стадии в том числе на уровне местных органов власти, «постепенно наращивая долговые обязательства». «[КНР] пытается переписать свод правил, купить лигу, нанять наш тренерский штаб для работы на них», — описал Маккаллум происходящее в футбольных терминах.